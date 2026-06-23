El PSOE considera "desproporcionada" la condena a Ábalos y dice que Aldama se ha convertido en "el faro moral" del PP

1098757.1.260.149.20260623143934 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera "desproporcionada" la condena de 24 años de prisión que el Tribunal Supremo ha impuesto al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas' y ha criticado que el empresario "corruptor" Víctor de Aldama, condenado a solo 4 años y medio de prisión por colaborar con la Justicia, se haya convertido a su juicio en "el faro moral" del PP.

En rueda de prensa desde el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha comenzado subrayando que su partido acata la decisión del Supremo --"en democracia quien la hace, la paga", ha dicho--, pero ha apuntado que le parece "desproporcionada" la condena "viendo otros casos y otros condenados".

En concreto, lo ha comparado con Aldama, que no sólo no va a ir a la cárcel sino que, además, se va a quedar con el dinero de su corrupción, que ronda los 3,5 millones de euros. "No entendemos que ser corruptor salga gratis", ha abundado.

Patxi López dice no entender que se "premie" a Aldama por colaborar con la Justicia cuando lo aportado a la causa "no es novedoso", en tanto en cuanto ya estaba en los informes de la UCO.

"LECCIONES ¿DE QUÉ?"

Pero sostiene que "lo peor de todo" es que Aldama se haya convertido a su juicio en "el faro moral de la derecha" y que le "paseen" por todas las televisiones en 'primer time' "para dar ¿lecciones de que?". "Eso sí que es decadencia", ha soltado.

Preguntado en este punto qué diferencias hay entre Aldama y el denunciante de la Gürtel, al que el Gobierno de Pedro Sánchez indultó en 2024, el portavoz del PSOE ha justificado que esa medida de gracia se le concedió por haber aportado toda la información cuando el caso aún no estaba abierto.

"Esa denuncia permitió abrir una investigación, pero en el caso de Aldama no ha habido novedad porque lo dicho estaba en el informe de la UCO", ha insistido López, antes de apuntar que en el PSOE no tienen "ningún miedo" a que la exmilitante Leire Díez o Julio Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sigan el 'ejemplo' de Aldama y colaboren con la Justicia.

Con todo, López se ha mostrado seguro que este miércoles, durante la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, quedará claro "la abismal diferencia" entre los socialistas y los 'populares' en la lucha contra la corrupción.

Y es que, según ha contrastado, mientras que el PSOE expulsa de sus filas a los implicados, el PP los "protege"; y mientras el PSOE pone encima de la mesa medidas de regeneración democrática para que este tipo de actuaciones no vuelvan a suceder, el PP no aporta "nada".

PEINADO YA NO DEBERÍA SEGUIR DE JUEZ

En este punto, López ha destacado que, desde el inicio, Sánchez no sólo pidió perdón y dio explicaciones sobre las actuaciones de sus dos exsecretarios de Organización en el PSOE, sino que también los expulsó de las filas "en el minuto uno, cuando las sospechas eran suficientes". Pero, además, ha añadido, el PSOE ha adoptado decisiones tanto dentro como fuera del partido que han mejorado la transparencia.

Asimismo, Patxi López ha dicho que la comparecencia de Sánchez servirá también para poner de relieve las actuaciones de algunos jueces, como el magistrado Juan Carlos Peinado con el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por haber iniciado una causa contra ella "con recortes de periódicos aportados por una organización cuasifascista" hasta haberle retirado el pasaporte, que lo tendrá que entregar este mismo miércoles.

En este sentido, el exlehendakari sólo espera que, después de las doce ocasiones en las que le han llamado al orden al juez Peinado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "por fin" le vaya a abrir un expediente. Es más, ha llegado a decir que Juan Carlos Peinado, a estas alturas, "no tendría que ser juez".