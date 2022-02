PSOE cree que Almeida "ya es pasado" y dará "alguna cabeza de los suyos" cuando Ayuso y Feijóo así lo exijan

"Todo empezó con la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para acabar en la suya, Carromero", dibuja Espinar

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, cree que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "ya es pasado" y está convencida de que dará "alguna cabeza de los suyos sin pestañear" cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así lo exijan.

Espinar ha reclamado a Almeida en el Pleno extraordinario por el presunto espionaje a Ayuso con fondos municipales que aún no han recibido la información solicitada. "Usted quería confirmar su pureza (en la sesión plenaria de esta misma semana) pero sin dar un nombre. Decía que no había contrato (con una agencia de detectives) y que siempre actuó de forma pulcra, que no se pagó a un espía desde la EMVS pero sin dar un nombre, aunque sólo se han producido dimisiones en sus filas", ha espetado al primer edil desde el Palacio de Cibeles.

Para Espinar, Almeida en los últimos días "sólo piensa en su supervivencia y en la de sus concejales leales, clave en los hombres y mujeres de Pablo Casado", un reproche lanzado al primer edil tras abandonar su cargo como portavoz nacional del PP y a la delegada de Cultura, Andrea Levy, quien fuera presidenta del Comité de Garantías del PP. A Levy le ha afeado que se olvidó de su "rotundo apoyo a Casado cuando las cosas empezaron a ponerse feas".

COMISIÓN "PARA GANAR TIEMPO"

Mar Espinar ha instado al alcalde a poner fecha para reunirse con todos los grupos y calendarizar la comisión de investigación, que cree que si la apoyó el 'popular' fue para "ganar tiempo". "Todo empezó con la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para acabar en la suya, Ángel Carromero", ha espetado Espinar.

El Grupo Municipal Socialista ha avanzado algunos de los nombres que podrían llamar a declarar en la comisión municipal de investigación, como el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón; el exdirector de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, o incluso el exministro de Justicia, Rafael Catalá. También el presidente de la EMVS, Álvaro González; el de la EMT, Borja Carabante, y quien fuera presidenta del Comité de Garantías del PP, Andrea Levy.

EXIGE A ALMEIDA QUE PIDA PERDÓN

Mar Espinar se ha dirigido a Almeida para recriminarle que esta situación afecta a la "credibilidad de la institución" provocando una "desafección hacia la política por parte de los ciudadanos". Por eso, ante "la mayor crisis institucional hasta ahora en el Ayuntamiento", le ha exigido que "pida disculpas por todo lo que haya podido suceder en el Ayuntamiento".

También le ha recriminado que Almeida esté "poniendo el foco en la totalidad de los trabajadores pero si hay culpables están en sus filas". "Se apunta a todos para esconder a unos pocos", ha criticado, después de acusar al regidor de ser alguien de quien "no te puedes fiar" porque "ni es leal a un partido por el que se ha dejado la cara un año".