El PSOE defiende la validez de la votación de la reforma laboral y llama al a acatar el resultado

Gómez asegura que son los diputados de UPN lo que deben explicar por qué han votado 'no', en contra de lo pactado con los socialistas

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido este jueves la validez de la votación de convalidación del decreto ley de la reforma laboral, que el Gobierno ha logrado sacar adelante por un sólo voto y gracias al error de un diputado del PP que sostiene que se contabilizó su postura como un 'sí' por un error técnico. Así, ha señalado que la votación se ha llevado a cabo conforme a las reglas establecidas y que cuenta con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara, por lo que el PP debe acatarla.

Gómez ha afirmado que el sistema de voto telemático ofrece garantías e incluso tiene una doble comprobación en la votación, después de que el PP se haya quejado del error informático en el voto telemático su diputado Alberto Casero, que finalmente ha sido decisivo para inclinar la votación a favor del Gobierno.

El Ejecutivo ha sacado adelante la convalidación de forma muy ajustada con 175 votos a favor y 174 en contra, gracias a voto de Casero. El resultado final ha sido tan ajustado porque el Ejecutivo contaba a priori con el apoyo de los dos diputados de UPN que finalmente han votado en contra.

Gómez ha indicado que si un diputado solicita el voto telemático es porque no puede votar presencialmente y que "lo que no se puede es votar dos veces". Casero ha comunicado el error informático que alega a la Mesa de la Cámara y, como no se le ha permitido corregirlo, se ha personado en el Congreso, para votar presencialmente pero no se le ha permitido entrar en el hemiciclo.

El dirigente socialista, pese a la insistencia de la prensa, no ha aclarado por qué no se ha permitido la entrada al hemiciclo a Casero. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que en el pasado se han dado situaciones similares en las que un diputado ha votado en contra del sentido de su grupo y una vez ejecutado el voto "no se ha podido modificar". "La votación ha sido clara y el resultado también", ha reiterado.

ACUSA AL PP DE "MONTAR EL NÚMERO"

Así las cosas, Gómez ha afeado a PP y a Vox que "no encajen" el resultado de las votaciones con los sistemas que la Cámara se ha dado y que cuentan con el aval de los servicios jurídicos del Congreso. También les ha acusado de "montar en cólera" y "montar el número" porque no le gusta el resultado de la votación.

En esa misma línea ha cargado contra el PP y le ha acusado de no respetar las reglas del juego "en todos los ámbitos". "No acatan las derrotas electorales, no acatan las votaciones en el Congreso cuando las pierden, no les gusta todo aquello que no beneficie al PP", ha afirmado.

Por otro lado, al ser preguntado sobre si el PSOE ha cometido errores en la negociación por contar con unos votos que finalmente no se han materializado, el portavoz socialista ha sostenido en referencia a UPN, que la víspera había confirmado su apoyo pero este jueves se ha vivido una "anomalía" y los dos diputados han votado en sentido contrario a su organización y "tendrán que aclararlo".



