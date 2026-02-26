El PSOE dice haber hecho autocrítica por los resultados en Aragón y Extremadura y se dejará "la piel" en Castilla y León

Archivo - La portavoz de la CEF del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Comitiva Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha admitido que su partido ha hecho autocrítica tras las elecciones en Extremadura y Aragón y ha confirmado que se van "a dejar la piel" para que su candidato, Carlos Martínez, sea el próximo presidente de Castilla y León tras los comicios del 15 de marzo.

Lo ha dicho en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, donde ha asumido que, pese a que los ciudadanos hayan "elegido lo que han elegido", cualquier posible pacto entre PP y Vox "nunca va a traer nada bueno para este país". En esta línea, ha afirmado, estas opciones traen "estancamiento en las instituciones" frente a la "estabilidad" del PSOE.

En este marco, ha confirmado que su partido tiene "muchas ganas" y que va "a seguir trabajando para explicarle a la gente la importancia que tiene el refugio de su voto en el Partido Socialista". En este sentido, ha afirmado que el PSOE está "pensando en los beneficios de los extremeños, de los aragoneses y en este caso ahora también de Castilla y León", donde el PP ha gobernado durante los últimos 39 años.

AGENDA NACIONAL DESDE GÉNOVA

Mínguez ha afirmado que las elecciones autonómicas están marcadas "exclusivamente por una agenda en Génova 13 (la sede nacional del PP), una agenda nacional". En este sentido, ha acusado a la 'popular' María Guardiola que --hace dos meses-- "no le hacía falta convocar ni adelantar elecciones y al señor Azcón tampoco". De hecho, la portavoz del PSOE ha recordado que su partido "ofreció sus votos para poder pactar esos presupuestos".

En este marco, ha incidido en que, desde la sede del Partido Popular "solo hay un objetivo, y su plan es Moncloa". Para lograrlo, Mínguez ha afirmado que al PP "le da igual pasar por delante de los intereses de Aragón, de Extremadura o de Castilla y León".

Así, ha hecho referencia a las conversaciones entre PP y Vox y al documento que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "ha puesto encima de la mesa" y que, según ella, "está diciendo que es lo mismo votar a Partido Popular que a Vox". Asimismo, ha afirmado que, con esta postura, el partido de Feijóo está "renunciando ya a poder gobernar en solitario".