El PSOE fuerza una votación en Congreso y Senado para obligar a Canarias y Baleares a aceptar el plan de financiación

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Insularidad votará este martes una iniciativa del PSOE que, entre otras cosas, exhorta a los Gobiernos de Canarias y Baleares para avalar el plan de financiación autonómica del Ejecutivo central, "aportando mejoras desde la lealtad".

Se trata de una iniciativa no legislativa que los socialistas han registrado en esta Comisión Mixta para instar a Canarias y Baleares a "apoyar y contribuir constructivamente a la propuesta del nuevo modelo, aportando mejoras desde la lealtad institucional y evitando bloqueos".

En este punto, el PSOE cree que si ambos gobiernos autonómicos bloquean esta propuesta puede suponer "renunciar a incrementos de financiación estimados en 412 millones de euros anuales para Illes Balears y 611 millones de euros anuales para Canarias en 2027 respecto al modelo vigente".

El texto, también apela a continuar impulsando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el marco del "diálogo multilateral con las comunidades autónomas" la culminación del nuevo modelo de financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

Da la casualidad de que la iniciativa de los socialistas se registró en mayo de 2026, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió a principios de septiembre de este año para convalidar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno, únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias.