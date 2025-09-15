El PSOE informa al TS de que Cerdán pagó en cuotas de afiliado y donaciones más de 38.000 euros al partido desde 2014

El partido le ingresó unos 129.000 euros por los cargos que ejerció más casi 120.000 en liquidaciones por gastos

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha informado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, de que el que fuera secretario de Organización del partido Santos Cerdán pagó más de 38.000 euros a la formación, en concepto de cuotas de afiliado y donaciones, desde 2014 hasta la actualidad, cumpliendo así con lo requerido en el marco de las pesquisas sobre la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

El PSOE, en una serie de documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, informa de que Cerdán ha aportado dinero al partido en concepto de cuotas de afiliado; y "aportaciones comprometidas en función de los distintos cargos" que ha ostentado, "consideradas donaciones". Las cuotas alcanzarían una suma de 780 euros, mientras que los 37.302,48 euros restantes corresponden a las donaciones.

Sobre éstas, los socialistas detallan que las que hizo "en su condición de diputado autonómico en el Parlamento de Navarra" fueron "aportaciones de forma anual, por ingreso en efectivo de forma personal y transferencias". En cambio, las que hizo como miembro del Congreso de los Diputados fueron "aportaciones mensuales aplicadas sobre las retribuciones brutas" que le correspondían como tal.

"La cantidad fijada como aportación al partido se deduce de la retribución del diputado y se transfiere desde las cuentas del grupo socialista a la cuenta específica y diferenciada de aportaciones y donaciones del PSOE como aportación del diputado, y así es declarada a la Agencia Tributaria anualmente", explica la formación.

También precisa que "durante el periodo de tiempo que Cerdán percibió cantidades como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, mediante contrato laboral, sobre esas retribuciones se practicó la deducción de la cantidad que le correspondía abonar comprometida como cargo, que era transferida desde una cuenta ordinaria del PSOE a la cuenta específica y diferenciada de donaciones y aportaciones del PSOE, y declarada a la Agencia Tributaria anualmente".

"MICROCRÉDITO ELECTORAL"

El PSOE expone que Cerdán también realizó en las cuentas del PSOE otro ingresos, entre ellos "un microcrédito electoral de 3.000 euros mediante transferencia, suscribiendo el correspondiente contrato, que fue objeto de devolución con los intereses correspondientes, exactamente 3.024,36 euros".

En ese apartado menciona también "una donación de 600 euros mediante transferencia que fue empleada para una donación colectiva que realizó el PSOE al Instituto de Salud Carlos III para la investigación del COVID".

"Esta donación que aparece reflejada en nuestras cuentas se realizó por transferencia personal y, en la información bancaria que nos facilitó, por la entidad bancaria no consta la cuenta de origen, aunque aparece como ordenante Cerdán", añade.

Por otro lado, el PSOE informa al Supremo sobre los pagos que hizo a Cerdán desde 2014, especificando que fueron 129.647,91 euros por los cargos que ejerció en el partido; más 425.636,99 euros del Congreso de los Diputados que, según subraya, "no son retribuciones del PSOE" sino transferencias de la Cámara Baja al grupo parlamentario socialista y, de éste, a Cerdán, deduciendo las aportaciones comprometidas. A ello suma 119.950,27 euros por liquidaciones de gastos.

CASI 145.000 EUROS DEL PARLAMENTO NAVARRO

Asimismo, el Parlamento de Navarra ha respondido al requerimiento del Supremo y ha remitido al magistrado instructor todas las retribuciones o pagos realizados a Cerdán desde el año 2014 como diputado autonómico, que fueron 144.923,58 euros en total.

De ellos, 35.717,96 euros lo fueron en 2014, 40.902,30 euros en 2015, 41.487,36 euros en 2016 y 26.815,96 euros en 2017 --cuando dejó de ser parlamentario--, según el escrito al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El Parlamento foral señala que todos los pagos se realizaron mediante transferencia bancaria a las cuentas indicadas por Cerdán en sus fichas de datos personales y en ellas aparecen dos cuentas.