El PSOE insiste en un pacto de estado frente al cambio climático tras las inundaciones del fin de semana

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a poner sobre la mesa un Pacto de Estado frente a la emergencia climática" después de los efectos provocados por las lluvias este fin de semana con calles inundadas y varios rescates de personas y exige al PP que lo apoye.

"Cada año las olas de calor, las sequías y las lluvias torrenciales golpean con más fuerza. No valen excusas ni parches: necesitamos un gran acuerdo de país", indican los socialistas en un comunicado después de varios días de lluvias que han afectado especialmente a Zaragoza, Tarragona y Castellón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya propuso a principios de septiembre un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, como respuesta a los devastadores incendios del verano y el PSOE vuelve a pedir ahora al PP que lo apoye y deje a un lado "el negacionismo" climático.

En este sentido señalan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha despreciado este acuerdo como una "cortina de humo" y critican que el "cambio climático" solo aparece mencionado "una vez" en el documento firmado con sus barones este fin de semana. "Esa es toda la importancia que le dan a la mayor amenaza de nuestro tiempo", señalan.

A su vez, reprochan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijese que el pacto "no cuela". "El PP se enronca en el negacionismo", reprochan.

Los socialistas consideran que el PP no ha aprendido nada de la DANA de Valencia, de los incendios del verano o de las recientes inundaciones y les piden que sean parte de la solución y no del problema.

"Frente a la irresponsabilidad de la derecha y la ultraderecha, el PSOE exige altura de miras: el cambio climático no es un debate ideológico, es un reto democrático, moral y generacional", añaden.