El PSOE niega haber ordenado las conductas delictivas que apunta el juez y asegura que colaboró con la UCO en Ferraz

Agentes de la Policía Nacional en la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE niega "con rotundidad" haber "ordenado, amparado o cooperado" en las conductas delictivas que señala el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE y el Gobierno liderada por el 'exnúmero tres' Santos Cerdán.

Al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en la sede de Ferraz en busca de información relativa al caso, el PSOE asegura que atendió este requerimiento de documentación "con plena colaboración" hasta que los agentes abandonaron la sede a las 00.30 horas de la madrugada, alrededor de 15 horas después.

Asimismo desde el PSOE dicen que darán "todas las explicaciones pertinentes" en el momento en que se levante el secreto de sumario sobre el caso y puedan analizar en profundidad todos los detalles pues, sostienen, son el primer interesado en esclarecer los hechos.

SE QUEJAN DE QUE HAY DOS PROCESOS IGUALES

No obstante, se quejan de que existan "dos procedimientos sobre los mismos hechos" y reiteran que ya venían colaborando con la Justicia desde hace un año en los hechos investigados en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid

"La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto, han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento, donde además, el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento", señalan.

Por último, reiteran su "respeto absoluto a la Justicia" y la "máxima colaboración" y aseguran que tienen "el compromiso firme de actuar con contundencia" ante cualquier comportamiento irregular.