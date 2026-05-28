Urtasun exige "limpieza" y "explicaciones" al PSOE y "acciones contundentes" en Ferraz: "han decepcionado a la gente"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido hoy "limpieza" y explicaciones al PSOE, tras el registro de ayer de la UCO en la sede socialista que duró 12 horas, además de acciones contundentes en el seno de Ferraz porque han "decepcionado a la gente".

Así se ha pronunciado el dirigente de Sumar durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha echado en cara a su socio de gobierno que ayer no diera explicaciones, tras el despliegue de registros llevado a cabo ayer por la Guardia Civil, contra los presuntos autores de una trama contra los fiscales y los agentes que investigan casos que afectan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez.

"Hoy yo creo que es un día para exigirle al Partido Socialista que reaccione, porque es lo que están esperando muchas personas en este país que hoy están desde luego decepcionadas", ha espetado Urtasun, quien ha reclamado "acciones contundentes" en el seno de Ferraz.

Sin embargo, no ha aclarado si también su formación política está decepcionada con el PSOE. No obstante, ha precisado que Sumar exige limpieza a todas las organizaciones políticas y también al PSOE porque él proviene de un espacio que ha apostado por la política "ética y limpia". A este respecto, ha dicho escuchar a dirigentes del PSOE que la corrupción cero no existe.

Pero ha señalado que eso no es cierto porque ellos han gobernado ciudades como Barcelona y Madrid y no han tenido ningún caso de corrpución. "Nuestro espacio político ha demostrado que se puede gobernar, porque hemos gobernado no sólo España sino muchas comunidades autónomas y en capitales importantísimas de este país y nunca jamás nadie se ha visto afectado por un caso de corrupción", ha exclamado.

QUE EL AÑO QUE QUEDA PARA ELECCIONES "VALGA LA PENA"

Ernest Urtasun también ha rechazado que haya que convocar elecciones en estas circunstancias y ha advertido de que los comicios no se los va a convocar "Aznar con un video en redes".

Dicho esto, ha apostado por hacer que el año que queda hasta las elecciones "valga la pena" porque se amplíen derechos para los ciudadanos, garantizando la prórroga de alquileres, sacando adelante el registro horario o seguir blindando la sanidad pública frente a los "recortes del Partido Popular en las comunidades autónomas".

En cuanto a la posibilidad de una moción de censura, ha señalado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no es capaz" de armarla, "no se atreve", porque "no le salen los números".

Según Urtasun, esta incapacidad se debe a que "todo el mundo" es consciente de que la solución no llega de la mano de los de la Gürtell y la Kitchen en Moncloa y ahora, acompañados por Vox. Además, ha apuntado que los socios de Gobierno de Pedro Sánchez no quieren que España sea una "franquicia" del presidente de los EEUU, Donald Trump.

"Lo que estamos viendo son viejas herencias del bipartidismo y ahora el PP nos trae todo el 'modus operandi' de la mano de la extrema derecha y por eso Feijóo no tiene números", ha exclamado.