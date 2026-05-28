Madina no ve conspiración tras las investigaciones sobre el PSOE mientras otro exdiputado socialista urge a elecciones

Archivo - El exdirigente del PSOE Eduardo Madina - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado socialista Odón Elorza, que fue alcalde de San Sebastián, ha pedido adelantar las elecciones generales ante las investigaciones judiciales que afectan al partido y la debilidad parlamentaria que impide aprobar Presupuestos Generales del Estado, mientras que el también exdiputado Eduardo Madina, que compitió en primarias contra Pedro Sánchez, ha rechazado la idea lanzada por dirigentes del PSOE sobre una supuesta conspiración contra el partido.

Estas críticas internas se suman a las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el ex jefe del Ejecutivo Felipe González, que en los últimos días, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pidieron a Sánchez que convoque ya las generales.

"Tal y como están las cosas y los casos, ante la debilidad del Gobierno para sacar leyes y Presupuestos y las derrotas en CCAA, en Democracia es razonable convocar elaciones y comprobar si la ciudadanía está o no con Sánchez", ha indicado Elorza en un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press.

Elorza, que formó parte de la Ejecutiva del PSOE con Pedro Sánchez y fue diputado en las Cortes Generales hasta el año 2023, ha criticado la estrategia de Moncloa para seguir gobernando y agotar la legislatura, señalando que "el miedo a que gane 'la derechona' es una excusa no válida".

"RESISTIR MÁS ES ABRASARSE"

"No hay mayoría que apoye al Gobierno en leyes o Presupuestos, no se hace el debate sobre el Estado de la Nación, nos fríen desde los juzgados, perdemos peso en medios 'cercanos' y hasta el PNV se aparta, por no hablar de Junts y Podemos. ¿Resistir es la mejor opción para el PSOE?", ha planteado.

Asimismo ha mostrado su preocupación porque el PSOE "se desgasta a gran velocidad" y la "pérdida de credibilidad" de Sánchez pueda "hundir" al PSOE en las municipales que se celebrarán el último domingo de mayo de 2027 en toda España junto con las autonómicas en varias comunidades.

Elorza discrepa con la posición de Sánchez de continuar en el Gobierno y sostiene que "resistir más es abrasarse" porque, a su juicio, no hay condiciones para seguir mientras que ve "razones de peso" para que la ciudadanía decida en las urnas.

"IMAGINEMOS QUE SUCEDE EN EL PP"

Por otro lado Madina --que perdió contra Sánchez en las elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE en 2014-- se ha opuesto a considerar las distintas investigaciones judiciales que afectan al PSOE como una conspiración. "Imaginemos que esto sucede en el Partido Popular", ha indicado este jueves en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.

Ante las distintas tramas que se "agolpan" en los últimos días --la presunta trama en Ferraz para desestabilizar investigaciones judiciales, los casos contra la mujer y el hermano del presidente y la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero--, Madina considera que "lo más fácil" es pensar en una conspiración.

"Lo más fácil es pensar que hay una habitación oscura en algún lugar de España donde hombres de negro conspiran" y lo hacen "contra el bien, desde el mal", pero considera que este tipo de escenarios son más comprensibles si se "cambia el color político".

Así, ha pedido a los militantes socialistas que imaginen lo que pensarían si esto sucediese en un Gobierno de PP y Vox "donde el presidente tiene a sus familiares encausados, entra la UCO en su sede, y hay dos ex secretarios generales en la cárcel o a las puertas". "Mi opinión es que eso que pensaríamos (si pasara en el PP), se parece bastante a lo que tenemos que pensar", ha concluido.

"HAY UE EVITAR EL BUNKER"

Estas críticas internas se suman a la de Page, principal cargo del PSOE que suele discrepar de los postulados de Sánchez, que ha rechazado la estrategia de "bunkerización" que, a su juicio, está siguiendo el Gobierno tras la entrada de la UCO en Ferraz.

Los búnker "son una prisión" o "una sauna", ha lanzado este jueves el líder autonómico que previamente había pedido elecciones anticipadas tras la imputación de Zapatero, advirtiendo de que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en todo el periodo democrático. En la misma línea, el expresidente González abogó por celebrar elecciones este 2026 tras admitir que le impresionó el auto del juez sobre Zapatero, al que atribuye presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.