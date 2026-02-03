El PSOE pide al PP cesar a la concejala que insultó a Sánchez en aplicación de su ley contra las ofensas a los símbolos

El senador del PSOE, Juan Espadas, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha señalado este martes que si la ley contra las ofensas a los símbolos de España que el PP pretende comenzar a tramitar en el Senado saliera adelante, la concejala 'popular' que llamó "hijo de puta" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un mítin en Teruel tendría que dimitir.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la Cámara Alta en la que ha marcado la posición de los socialistas de cara a la tramitación de esta proposición de ley, impulsada por el PP, que pretende "defender y proteger" los símbolos nacionales, como la bandera de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey, con un régimen sancionador para cargos públicos con prohibiciones de nombramiento de hasta cuatro años.

"Qué curioso, si se le aplica la proposición de ley que quiere debatir mañana el PP, lo primero que tendría que haber hecho es dejar el acta y cesar como concejala. ¿Ustedes ven que hayan hecho algo? Han mirado para otro lado, a ver si se disculpaba, y nada más, ni le han pedido responsabilidades", ha ironizado Espadas.

El portavoz ha opinado que la propuesta del PP "no aporta nada al ordenamiento jurídico", puesto que la protección de los símbolos que pretende impulsar el PP ya está reconocida en el delito de ultraje, por lo que ha considerado que los 'populares' buscan "patrimonializar" los símbolos para "dividir" a los españoles y "distinguir" entre "buenos y malos".

Espadas ha asegurado que el PSOE defiende "como el que más" la bandera y el escudo de España, asegurando que "lecciones de defensa de los símbolos, ninguna", si bien ha llamado a buscar un "equilibrio" entre la defensa de los símbolos y la protección de la libertad de expresión.