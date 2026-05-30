El PSOE presenta una moción para condenar la LGTBIfobia y colgar la bandera arco iris en todos los ayuntamientos

Archivo - La bandera LGTBIQ+ cuelga en el balcón de la Delegación del Gobierno en Catalunya, a 27 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará en todos los ayuntamientos de España una moción en favor de los derechos LGTBI con motivo del Orgullo de 2026, con la que pide condenar todas las formas de LGTBIfobia y el discurso de odio y colgar la bandera arco iris durante esos días, según ha anunciado este sábado.

Así, todos los grupos municipales socialistas pedirán en sus respectivos consistorios reafirmar el compromiso de la institución local con cualquier tipo de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Además, el texto recoge la solicitud de apoyo institucional para celebrar el Orgullo LGTBI en cada localidad del país y para que los ayuntamientos cuelguen la bandera arco iris en "lugares visibles" en sus edificios, como un "gesto de reconocimiento, visibilidad y apoyo" a las personas LGTBI del municipio.

Los socialistas también pretenden impulsar campañas de sensibilización y formación contra los discursos de odio, señalan en un comunicado.

En concreto, el Partido Socialista considera necesario que se impulsen campañas municipales de sensibilización contra los discursos de odio -especialmente dirigidas a la juventud y al deporte-, que se promuevan acciones de formación y sensibilización para el personal municipal y que se incorpore la "perspectiva LGTBI" en las políticas municipales de los ámbitos de juventud, mayores, cultura, deportes, fiestas, salud y seguridad, entre otras.

Finalmente, el partido celebra que España "ha avanzado de forma decisiva" en los últimos años en derechos LGTBI y defiende que "ha sido protagonista de hitos fundamentales gracias a la legislación socialista".