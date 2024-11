El PSOE recomienda a Feijóo que no vuelva a Bruselas a "hacer el ridículo", tras el nombramiento de Ribera

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sugerido este jueves al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no vuelva a Bruselas porque, a su juicio, cada vez que lo hace es para "perjudicar a España" y a "hacer el ridículo".

López ha hecho estas declaraciones después de que haya quedado confirmado el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a pesar del rechazo frontal del PP de Feijóo.

"Yo lo primero que haría sería recomendar al señor Feijóo que no vuelva a viajar por Europa y que no vaya más a Bruselas, porque cada vez que ha ido ha sido para intentar perjudicar a España", ha señalado en declaraciones a los medios a la entrada del Pleno en la Cámara Baja.

Así ha indicado que previamente acudió a la capital comunitaria para que la UE no "mandara" a España los fondos europeos, para que "algunas leyes que aporbamos aquí nos las tumbaran" en referencia a la Ley de Amnistía que benefició a los implicados en el procès independentista. "Y ha ido para que una española no fuera comisaria ni vicepresidenta de la comisión. Y es que cada vez que va, no solo va a perjudicar a España, sino que hace el ridículo", ha lanzado a continuación.

Por otro lado, López ha sido interrogado por el anexon incluido en la carta de aprobación de Ribera, acordada entre los tres principales grupos europeos --PPE, socialistas y demócratas y liberales-- que señala que debe dimitir si es hallada "imputada" en la gestión de la DANA. No obstante este anexo no tiene validez jurídica, según indicaron fuentes de la Eurocámara.

López ha evitado entrar en detalles sobre las condiciones que ha puesto el Parlamento Europeo a Ribera y ha pedido "no elucubrar" con algo que está "convencido de que no va a pasar", en referencia a una hipotética imputación.