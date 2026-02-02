El PSOE reprocha a Feijóo que "exculpe" a Mazón por la dana y le "premie" al mantenerle en Les Corts

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cargado contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de "exculpar" al expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la dana de octubre de 2024 y le mantenga como diputado autonómico en el parlamento.

Tras la comparecencia de Feijóo este mismo lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, donde dijo que Mazón se equivocó pero fue "el único" que asumió responsabilidades, desde Ferraz le recriminan que continúe defendiéndole, según han indicado en un comunicado.

Feijóo considera que ninguna administración estuvo a la altura en la dana pero el expresidente autonómico fue el único que presentó su dimisión y, a su juicio, eso "al menos le reconcilia en parte con los hechos", según afirmó este mismo lunes en la Cámara Baja.

Para el PSOE el líder nacional del PP "insiste en repartir culpas al Estado, a la Aemet y a cualquiera que no sea Mazón" y, afirma, lo hace con el objetivo de "exculpar" al expresidente que "abandonó su responsabilidad en el peor momento". "El máximo responsable de la emergencia no estuvo donde debía estar cuando más se le necesitaba", recalcan.

AFEAN QUE SAQUE LA HOSPITALIZACIÓN DE ILLA

Consideran además que Feijóo "ha llegado a insinuar similitudes" entre la comida que mantuvo Mazón el día de la dana y la hospitalización del presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa.

El PSOE ha lanzado este reproche después de que Feijóo mantuviese un rifirrafe con el diputado de Junts, Josep María Cervera durante la comparecencia. Este le ha preguntado si considera que nada hubiera cambiado en caso de que Mazón hubiera estado al frente de la gestión de la catástrofe mientras Feijóo lo ha comparado con el reciente accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) que causó un muerto.

"Si el president de la Generalitat de Cataluña hubiera estado al frente el accidente de Rodalies, ¿se hubiera producido o no?", ha contestado Feijóo, de modo "indecente y ofensivo" a juicio del PSOE.

Los socialistas también han afeado a Feijóo que haya dicho que Mazón "actuó con la información que tenía" a pesar de que, señalan, "conocía la existencia de víctimas mortales horas antes de reconocerlo públicamente".

Lamentan, por tanto, que el PP no haya apartado a Mazón sino que "le mantenga como diputado aforado y le haya designado portavoz en una comisión" en el parlamento autonómico. "Le ha protegido y premiado", apuntan. "Mientras las víctimas esperan verdad y justicia el PP ofrece aforamiento, cargos y sobresueldos", añaden.