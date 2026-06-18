El PSOE sigue confiando en Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria: "Los hechos se van a esclarecer"

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reafirmado este jueves su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria en el 'caso Plus Ultra' y ha recordado que ahora es el "tiempo de la Justicia", insistiendo en que "los hechos se van a esclarecer".

"Venimos manteniendo la confianza en el presidente Zapatero, estamos en una fase en la que se tiene que esclarecer muchas cosas y vamos a confiar en la presunción de inocencia y en el Estado de derecho", ha reiterado la dirigente socialista en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

Mínguez ha apoyado el comunicado de Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional, en el que pedía confianza porque "la verdad se abrirá paso". "Vamos a dejar ahora que sea el tiempo de la justicia", ha recalcado la portavoz del PSOE, que ha indicado que en el ámbito político y mediático "va muy deprisa y necesita respuestas rápidas" pero "la justicia necesita sus tiempos".

En este contexto, ha recordado que el juez José Luis Calama está investigando en una fase de indicios y Zapatero "tendrá que demostrar con hechos y pruebas". Así, ha cargado contra la "hipocresía" del PP, que está "dando grandes lecciones sobre lo que tendría que ser la transparencia" y "son los primeros que están condenados de toda Europa como partido político por corrupción, muchos de ellos en la cárcel".

Mínguez ha reafirmado que, sobre las joyas que se encontraron en la caja fuerte del expresidente socialista, Zapatero "ha pedido tiempo" para que pueda aportar las pruebas y ofrecer "todas las explicaciones oportunas".