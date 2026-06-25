El PSOE y sus socios rechazan el intento del PP por recuperar en el Congreso el "espíritu" de la ley de la AP-9

AP-9 - XUNTA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios han rechazado este jueves en el Pleno del Congreso las enmiendas planteadas por el PP a la ley para transferir la AP-9 a la Xunta de Galicia con la que los 'populares' pretendían recuperar el "espíritu" de la norma que salió del Parlamento de Galicia.

Y es que el origen de la ley surge de la cámara gallega, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica y tanto el PP nacional como la Xunta de Galicia presidida por Alfonso Rueda han expresado ya su rechazo frontal a esta nueva ley.

Es más, la Xunta de Galicia incluso ha remitido una carta al Ministerio de Transportes para pedir al titular de este departamento, Óscar Puente, la vuelta a lo que el Gobierno gallego denomina "la propuesta inicial" de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia.

Con todo esto, el PP ha intentado recuperar la "propuesta inicial" de transferencia de la AP-9 a Galicia a través de unas enmiendas que se han votado y debatido este jueves en el Pleno del Congreso, aunque han sido rechazadas por la mayoría que conforman el PSOE, Sumar y el resto de los socios parlamentarios del Congreso.

No obstante, el diputado del PP Pedro Puy ya ha adelantado que los 'populares' utilizarán su mayoría absoluta en el Senado para recuperar "el espíritu" y la "letra del texto original" de esta ley de la AP-9 durante su tramitación en la Cámara Alta.