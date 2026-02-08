El PSOE toca fondo en Aragón y Sánchez encaja la primera derrota de uno de sus ministros candidatos

La candidata del PSOE a la Presidencia al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ofrece una rueda de prensa tras el cierre de la noche electoral, en la sede autonómica del PSOE, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los aragoneses han acudido - Marcos Cebrián - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE asume el mal resultado en las elecciones de este domingo en Aragón, en las que ha perdido cinco escaños y se ha hundido hasta su peor registro histórico (18 escaños), en la primera derrota de una ministra de Pedro Sánchez convertida en candidata autonómica.

En Ferraz aducen que el PP no ha logrado sus objetivos --ha perdido dos escaños y se ha quedado en 26, aunque gana las elecciones-- y dependerá más aún de Vox, que ha doblado sus resultados y se ha disparado hasta los 14 parlamentarios.

Consideran que a la candidata socialista le ha faltado tiempo para darse a conocer y rechazan que sus vínculos con Sánchez le hayan perjudicado en las urnas.

LAMBÁN SE QUEDÓ EN 18, PERO FUE PRESIDENTE

En todo caso el PSOE se ha quedado en su peor resultado histórico, en una comunidad donde ha gobernado durante 26 años desde la reinstauración de la democracia, la última etapa entre 2015 y 2023 con el recientemente fallecido Javier Lambán al frente.

De hecho fue el propio Lambán el que se quedó en 18 escaños en el año 2015, aunque en esa ocasión las circunstancias eran muy distintas y pudo gobernar gracias al apoyo de Podemos, que logró 14 diputados, Chunta e Izquierda Unida, que sumaban una mayoría de izquierdas.

Ahora PP y Vox superan ampliamente la barrera de la mayoría absoluta y los partidos de la izquierda se quedan lejos de poder gobernar, aunque Chunta Aragonesista de Jorge Pueyo ha duplicado sus escaños (6).

En Ferraz defienden la campaña "de cercanía" realizada Pilar Alegría y aplauden sus propuestas "en positivo" y a favor de los servicios públicos en Aragón y creen que les ha perjudicado la campaña "sucia" de PP y Vox que ha opacado a la ex portavoz del Gobierno.

PRIMER EXAMEN A UN MINISTRO DE SÁNCHEZ

Alegría es la primera ministra de Sánchez que dejó su puesto en el Consejo de Ministros para presentarse a unas elecciones autonómicas y el resultado no ha sido positivo. "No es el resultado que queríamos", ha admitido la propia Alegría una vez confirmado el escrutinio.

Le seguirán otros muchos, este mismo 2026 la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, líder de los socialistas andaluzas, que se enfrentará en las urnas al actual presidente Juanma Moreno, previsiblemente en el mes de junio.

En 2027, si no hay más adelantos electorales, será el turno de Diana Morant, candidata en la Comunidad Valenciana; Óscar López en la Comunidad de Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias, que tratarán de conseguir estos gobiernos autonómicos para el PSOE.

CRÍTICAS POR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y SALAZAR

Aunque el PSOE pide esperar a un análisis más reposado para encontrar las causas de esta derrota y rechaza que la cercanía con Sánchez les haya lastrado, los ataques de la derecha a Alegría han venido por este flanco.

En primer lugar la financiación autonómica, que ha sido uno de los principales temas de la campaña en el que Alegría se ha quedado sola, con críticas a derecha e izquierda y acusaciones de agravio territorial para beneficiar a Cataluña.

Además ha recibido duros reproches de sus oponentes por reunirse a comer con el exdirigente socialista Francisco Salazar, después de que fue apartado del partido por las denuncias de acoso sexual presentadas por varias mujeres.

El PP le citó a comparecer en el Senado en plena campaña electoral y Salazar aseguró que durante ese encuentro Alegría no le reprochó su comportamiento. El candidato 'popular' Jorge Azcón aprovechó estas palabras para decir que Alegría mintió porque le dijo en su despacho que se lo había recriminado.

