El PSOE ve "una infamia" la elección de Pérez Llorca para presidir la Comunidad Valenciana: "La sombra de Mazón"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene en la Fiesta de la Rosa, en Landako Gunea, a 27 de septiembre de 2025, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, ha criticado duramente que el PP haya elegido a Juanfran Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón.

"La sombra de Mazón. Su fiel escudero", ha lanzado la 'número tres' del PSOE en un mensaje en su cuenta de X, que ha sido recogido por Europa Press en el que carga contra el PP en la Comunidad Valenciana y contra el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo señalando que la historia no les perdonará esta "infamia".

En términos similares, la ministra de Universidades y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha señalado que "Mazón ha elegido a su cómplice" Pérez Llorca para continuar con "su herencia.

A su juicio se trata de una decisión impuesta por el presidente valenciano en funciones y no de la dirección nacional del PP. "Queda claro que Feijóo no pinta nada en el PP", ha indicado.

Además, ha insistido en pedir que se celeren elecciones anticipadas en la comunidad, como única manera de acabar con esta "crisis política".