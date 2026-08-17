Puente achaca la subida de tono de Vivas a que está "contaminado" por Feijóo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista con Europa Press en la Casa Mediterráneo en Alicante. - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

Niega que la entrada masiva de migrantes estuviera organizada por Marruecos y cree que no hubo capacidad para pararlo

Reafirma la españolidad de Ceuta y Melilla y apuesta por Madrid para la final del Mundial

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que la subida de tono del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dando un plazo de 30 días al Gobierno para resolver la crisis migratoria, se debe a que el político 'popular' está "contaminado" por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista con Europa Press, Puente ha rechazado la idea de que el cruce masivo de migrantes desde Marruecos a Ceuta del pasado 30 de julio fuera un acto organizado por Rabat, más bien cree que concurrieron distintas causas, pero también subraya que no hubo capacidad de pararlo una vez que se desbordó y entraron unas 72.000 personas en un solo día.

El empobrecimiento de las localidades marroquíes en torno a Ceuta que son una de las zonas más "deprimidas" del país, sumada a la sentencia del Tribunal Supremo que impedía 'las devoluciones en caliente' de los migrantes que llegaban a nado a la ciudad autónoma, provocaron un "efecto llamada" en una población que vio una oportunidad de entrar en territorio español, reflexiona el ministro, que lo considera una asunto "tremendamente complejo" que se ha tratado de simplificar en exceso.

"No estamos en la tesis de que esto haya sido algo organizado, sino que responde, como digo, a múltiples factores", indica el ministro que no cree que el Gobierno de Marruecos "esté detrás". "Otra cosa es que el fenómeno se desbordara y no hubiera capacidad de hacerle frente", dice, sobre las casi 24 horas en las que el flujo de entrada fue constante sin que las autoridades de los dos países opusieran resistencia.

En todo caso, siguiendo la línea oficial del Gobierno sostiene que la respuesta de Marruecos está siendo "comprometida con el problema" y las relaciones son "excelentes". Dice además que siguen convencidos de que es "un aliado imprescindible" con el que trabajar para que estas situaciones no se produzcan y por tanto han optado por "mantener la misma línea de colaboración" que en los últimos años.

APUNTA A ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

Aunque no llega a acusarles de promover el cruce, Puente menciona a los gobiernos de Estados Unidos e Israel, presididos por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, respectivamente, y dice que están "interesados" en que suceda algo así y se han "aprovechado" de la situación para criticar a España.

Al día siguiente del cruce de miles de personas a la ciudad autónoma, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, cargó contra España por tener una crisis en su frontera mientras da "lecciones" a Tel Aviv y le acusó de mantener "enclaves coloniales" en el norte de África. El propio Puente le respondió entonces con un mensaje en su cuenta de 'X' en el que deslizaba la participación de este país: "Pues empieza a estar bastante claro", indicó sin entrar en más detalles.

De su lado, Trump mencionó la situación en Ceuta en una intervención pública y alertó de que algo similar pasaría en Estados Unidos si el Partido Demócrata ganaba las próximas elecciones presidenciales y regresaba a La Casa Blanca.

"No es algo tan simple como que el gobierno organice un acto o que haya gobiernos extranjeros que se puedan aprovechar de esto y por tanto estén interesados en que esto suceda, yo creo que hay una mezcla de factores y que por tanto estamos ante una realidad mucho más compleja de lo que se ha trasladado", ha indicado ahora Puente.

ULTIMÁTUM DE JUAN VIVAS

Por otro lado, respecto a las últimas declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) que emplazó al Gobierno a devolver a Ceuta a la normalidad "en un plazo no superior a 30 días" y anunció su intención de trasladar a la Justicia y ante las autoridades europeas la situación, Puente asegura que el Ejecutivo está poniendo todos los recursos para acabar con el problema y pide "paciencia".

"Yo creo que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para resolver este problema, disponiendo todos los medios necesarios y lo único que hay que tener ahora es paciencia para que seamos capaces de rematar este asunto.

No obstante, considera que esta subida de tono, en un barón que habitualmente ha sido cordial con el Ejecutivo de Sánchez, se debe a que está "contaminado" por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Puente dice que Feijóo tiene "una capacidad tremenda de contaminar y contagiar a todo el mundo en su estrategia" y considera que "con Vivas también lo está consiguiendo". A su juicio pasó lo mismo en la Comunidad Valenciana tras la dana de octubre de 2024 porque en un primer momento el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, dio las gracias al Gobierno central y después se produjo el choque institucional.

CEUTA Y MELILLA, ESPAÑOLAS ANTES DE QUE EXISTIERA MARRUECOS

En todo caso dice que Vivas está en su derecho de "exigir", admite que "el problema existe" y asegura que están respondiendo y lo van a resolver.

Pese a todo defiende que el Gobierno de Sánchez ha "echado toda la carne en el asador" y pone el énfasis en que el propio presidente ha estado tres veces en Ceuta, siendo el primer presidente en la etapa democrática que pisa la ciudad autónoma.

Sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, puesta en cuestión por integrantes del Gobierno marroquí, dice que forman parte del país "desde antes de que Marruecos existiera como Estado".

Además, Puente responde a las críticas de falta de contundencia en la respuesta y alega que todo el territorio soberano que se perdió durante el siglo XX fue "bajo un Gobierno dictatorial de derechas" en referencia a la dictadura de Franco.

"Esa dialéctica patriótica de vamos a ir contra esta gente, de que tenemos que ser más firmes, ya la conocemos. Más firmeza que la dictadura no creo que exista y sin embargo perdimos todos los territorios que teníamos en África durante esa época", señala.

Por el contrario, considera que un Gobierno que sabe dialogar, negociar y entenderse con sus vecinos, "está en mejores condiciones de garantizar la soberanía de su territorio".

EL BERNABÉU "NO TIENE RIVAL" PARA LA FINAL DEL MUNDIAL

Por último, respecto a la organización del Mundial de fútbol 2030 junto a Marruecos y el lugar de celebración de la final del campeonato, Puente dice que el estadio Santiago Bernabéu es "insuperable" desde el punto de vista futbolístico.

No obstante, dice desconocer las claves que maneja la FIFA --organizadora de la competición-- para tomar esta decisión, pero considera que si lo hace desde una óptica deportiva debe optar por el estadio del Real Madrid porque "no tiene rival". "No hay mayor símbolo en el mundo del fútbol que el Santiago Bernabéu", sostiene.