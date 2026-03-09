Puente acusa al PP de ser incapaz de manejar conceptos complejos al criticar al Gobierno por enviar una fragata a Chipre

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, participa en un desayuno informativo, a 9 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al PP de ser "incapaz" de manejar conceptos complejos o dos o tres a la vez por la crítica que hacen los 'populares' contra el Gobierno al haber mandado una fragata a Chipre tras enarbolar el lema del 'No a la guerra'.

Así lo ha dicho en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa press, en las que al ser preguntado por esta contradicción de la que el PP acusa al Ejecutivo, Óscar Puente ha señalado que "está demostrando el Partido Popular, aparte de falta de criterio, es que es incapaz de manejar conceptos complejos o dos o tres conceptos a la vez".

Dicho esto, ha señalado que estar en contra de la guerra es "perfectamente compatible" con enviar una fragata a un país de la Unión Europea que está en una zona en la que puede necesitar protección. "Eso forma parte de nuestras obligaciones con nuestros socios europeos y nuestros socios de la OTAN", ha precisado para acto seguido recalcar que esto es "perfectamente compatible" con no estar en contra de la guerra o de oponerse "frontalemente" a la misma.

"En fin, no sé, ya digo, parece que los conceptos complejos no los dominan", ha remachado el ministro.