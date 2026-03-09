Elma Saiz apela a una oposición que "esté a la altura" de lo que necesita "el contexto geopolítico tan complicado"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho "echar en falta" y ha apelado a una oposición "que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo, una oposición que no haga un uso partidista sino que esté a la altura" y ha incidido en que el Ejecutivo central "vamos a acompañar y a monitorizar y a dar respuesta ante esta situación" en relación con el conflicto en Oriente Medio.

"Este Gobierno trabaja todos los días y no son pocas las situaciones en las que hemos estado a la altura", ha valorado la ministra este lunes en Málaga tras ser cuestionada por los periodistas sobre cómo va afectar la guerra a la sociedad española, y en concreto, entre otros, al bolsillo.

La ministra ha incidido en "algo tan importante de exigir, el respeto al derecho internacional, de alzar la voz con ese rotundo 'no a la guerra', escuchando a la sociedad española y este Gobierno encabezando y verbalizando ese deseo de no a la guerra, el Gobierno va a acompañar".

"Tenemos experiencia, hemos tenido que afrontar diferentes choques inflacionistas también como ocurrió tras la invasión de Putin en Ucrania", ha recordado, al tiempo que ha señalado que "el Gobierno monitoriza, el Gobierno va a acompañar a los ciudadanos, a las pymes, a los autónomos, a las empresas".

La ministra ha añadido que "estamos mejor preparados porque, aparte de que tenemos un importante mix energético y diversificadas las fuentes de suministro, también tenemos un rigor a la hora de haber gestionado todos estos años la economía con responsabilidad fiscal". "Tenemos margen y vamos a acompañar y a monitorizar y a dar respuesta ante esta situación", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "lo importante es apelar al respeto al derecho internacional e insisto, ese 'no a la guerra'".

Cuestionada, en concreto, sobre si en este sentido va a haber alguna iniciativa en el Consejo de Ministros, ha sostenido que "los diferentes ministerios competentes, todo el conjunto del Gobierno, lo que estamos haciendo es monitorizar" y ha insistido en que "tenemos experiencia en desplegar escudo social".

"Este Gobierno trabaja todos los días y no son pocas las situaciones en las que hemos estado a la altura y lo que echo en falta y apelo es que en este caso tengamos una oposición que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo, una oposición que no haga un uso partidista sino que esté a la altura del Gobierno porque es importante desde luego en este contexto tan complicado", ha concluido.

La ministra Elma Saiz ha mantenido este lunes en el marco del Festival de Málaga un encuentro con el divulgador y activista por los derechos humanos Ousman Umar, autor de la novela 'Viaje al país de los blancos' y ha asistido a la clausura de la III edición del concurso 'Cuéntanos las historias que nadie cuenta'.