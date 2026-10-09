Puente insta a Podemos y Frente Amplio a llegar a un acuerdo y dejar de lado los "egos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado a Podemos y Frente Amplio, la nueva coalición integrada por Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Sumar, a llegar a un acuerdo y ha pedido a la izquierda dejar de lado "egos" así como elegir "siempre a los mejores" porque si no "el público castiga".

"Nada me gustaría más de verdad que ver una izquierda a la izquierda del Partido Socialista que estuviera unida", ha insistido Puente en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press, en la que ha expuesto que él cree que "hay posibilidades" de que las formaciones alcancen un acuerdo.

En este sentido, Puente ha pedido "por favor" a estos partidos que se pongan de acuerdo porque "con la que está cayendo" y "con todos los problemas que hay que afrontar" tiene que haber una candidatura "que recoja el voto del sentir de la gente que no quiere votar al PSOE", pero que sí quiere "votar opciones progresistas".

En su opinión, la izquierda tiene que optimizar los resultados porque "lo que viene" es "suficientemente grave y serio" como para dejar al lado "egos" y "circunstancias de menos importancia". Así, ha pedido a los grupos que piensen "sobre todo en el futuro" de España y de la sociedad.

"Optimicemos el resultado que tiene que obtener la izquierda porque lo que viene, lo que se asoma, es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos y circunstancias de menos importancia y se piense sobre todo en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad", ha expresado.

Respecto a quién debe liderar la lista de Frente Amplio, el ministro ha eludido dar su opinión sobre la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y ha defendido que es algo que "tienen que decidir ellos". No obstante, Puente ha aconsejado también a la nueva formación que lo importante es "elegir siempre a los mejores" porque si no "el público castiga".