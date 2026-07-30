Puente se mofa de la venta del ático de la Comunidad de Madrid: "¿Dónde se va a meter Ayuso durante las obras?"

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha burlado de la decisión de la Comunidad de Madrid de poner en venta el ático que había adquirido para instalar oficinas de Presidencia durante las obras que se van a realizar en la Casa de Correos --donde tiene su despacho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso-- y dedicar el dinero a la reconstrucción de la incendiada Sierra Oeste.

"Pero ¿dónde se va a meter esta mujer entonces durante las obras de la sede de la Comunidad de Madrid? Estamos ya todos con el corazón en un puño", ha ironizado Puente en su cuenta de X.

En otro mensaje, recogido por Europa Press, el ministro se ha hecho eco de una noticia de 'El Plural', según la cual, después de que la comunidad comprase el inmueble Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, habrían puesto en venta por casi 1,8 millones la casa en la que viven, situada también en el barrio de Chamberí, donde está el ático adquirido por el gobierno autonómico.

FEIJÓO, UN "CHISGARABÍS"

"Si esto se confirma, ha mentido como una bellaca", ha deslizado el titular de Transportes, quién en un mensaje posterior ha dado por cierta la información y ha instado a actuar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Resulta que es que el otro ático lo había puesto en venta. Si no presenta mañana su dimisión es evidente que Feijóo es un chisgarabís que no tiene la menor autoridad".

Y el ministro también ha aprovechado para bromear asegurando que, en este tema él sí coincide con el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y que en un auto llegó deslizar que en Moncloa se practican supuestas conductas absolutistas. "Yo estoy con Peinado. Lo del ático lo veo muy de tiempos de Fernando VII", ha indicado Puente.