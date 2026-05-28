Puente se remite a la Justicia pero ve un intento de "derribar" al Gobierno con métodos "nada democráticos"

1091068.1.260.149.20260528134951 Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abogado por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero ha cuestionado algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

Puente ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso al día siguiente de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz para investigar una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para torpedear investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno

"Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer", ha indicado Puente, aunque a renglón seguido ha lanzado la acusación: "En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno", ha lanzado.

En este sentido se ha quejado de que un medio de comunicación adelantase la entrada de los agentes de la UCO en Ferraz, que se produjo a primera hora del miércoles 27 de mayo. Una información que, lamenta, fue utilizada por el Partido Popular en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja de ese mismo día.

"Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno, no con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas", ha denunciado Puente.

No obstante asegura que el PSOE no lo va a consentir y va a seguir trabajando "por el bien del país", alejando la posibilidad de un adelanto electoral. "No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos", ha reiterado.