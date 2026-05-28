Torres no resta "relevancia" a las investigaciones pero denuncia un "show" para generar escándalo contra el Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que no "resta relevancia" a las investigaciones judiciales al PSOE que han provocado la imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por presuntamente crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido, pero a la vez denuncia un "show" que busca generar escándalo contra el Gobierno.

Torres ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Europa Press, al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizase un operativo de 12 de horas en la sede central del PSOE en la calle Ferraz en busca de información relativa a la presunta trama.

Aunque ha repetido en varias ocasiones que no resta importancia a estas pesquisas, ha subraydo que debe prevalecer la presunción de inocencia y critica que la operación en Ferraz apareciese publicada en los medios antes de llevarse a cabo.

"Estamos asistiendo en directo a un show", sostiene Torres, que considera que se está primando "entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera", señala, por encima de la preservación del proceso judicial.

"Una cosa es la justicia y otra cosa es la política", ha indicado el ministro que pide evitar "juicios paralelos" que son "tremendamente injustos".

(Seguirá ampliación)