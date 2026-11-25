El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont - YOUTUBE DE PUIGDEMONT

BRUSELAS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que regresará a Cataluña el próximo sábado 12 de diciembre y que lo hará acudiendo al Parlament a mediodía, después de más de nueve años afincado en Bélgica y una vez que el Tribunal Supremo le ha aplicado la ley de amnistía.

"Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlament de Cataluña, y lo haré el sábado 12 de diciembre, a mediodía, y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia", ha señalado en una rueda de prensa en Bruselas.

El Tribunal Supremo aplicó el pasado lunes la ley de amnistía al dirigente independentista, que se encontraba procesado por un delito de malversación, así como a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, poniendo así punto final a la causa del 'procés' que se abrió a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.