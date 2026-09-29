La quinta parte de los diputados que votarán los decretos de Vivienda recibe rentas por alquilar

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El 18,85% de los diputados que votará este viernes los dos decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, incluyendo el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene declarado en el Congreso que obtiene ingresos por el alquiler de viviendas, locales y fincas rústicas.

Según la relación de las últimas declaraciones de bienes aportadas por sus señorías, y recogida por Europa Press, 65 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura o durante la misma que reciben ingresos por arrendar sus viviendas, lo que supone casi la quinta parte.

EL RÉCORD, HASTA 36.000 EUROS AL AÑO

Por grupos parlamentarios, de los 137 diputados que integran el PP un 22% (30 señorías) reciben ingresos por el arrendamiento de sus propiedades, Entre ellos se encuentran los parlamentarios que más ingresos declaran percibir, con rentas que van desde los 19.000 a los 36.000 euros anuales que cobra un diputado que es copropietario de media docena de viviendas y varias fincas rústicas y naves industriales, así como accionista de una empresa inmobiliaria. También hay una diputada que dice poseer el 50% de 19 viviendas, aunque no declara ingresos por alquiler.

En el Grupo Socialista, por su parte, de los 121 parlamentarios que lo componen, un total de 17 (el 14,09%) cobran un ingreso adicional por el alquiler de sus propiedades y, en su caso, la horquilla más alta va de los 11.000 a los 13.000 euros al año.

Por su parte, el porcentaje de diputados de Vox que perciben dinero por sus arriendos es del 28,12%, esto es, nueve de sus 32 parlamentarios (tras la expulsión de Javier Ortega Smith), superando así a los porcentajes de los dos grupos mayoritarios.

Sin embargo, proporcionalmente es Junts el que cuenta con más arrendadores en sus filas. Así, de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont tres (42,85%) reciben dinero por el alquiler de sus viviendas o locales, y otra es dueña de una empresa dedicada a organizar eventos y la promoción inmobiliaria.

DOS DE BILDU Y UNO DEL PNV

Les sigue el grupo parlamentario de Bildu, donde dos de sus seis diputados (el 33,33%) declara tener alguna de sus propiedades alquilada, y el del PNV, del que sólo uno de sus cinco diputados dice recibir rentas por alquiler (20%).

Una proporción superior a la que se da en el grupo plurinacional de Sumar, donde sólo dos de sus 26 parlamentarios tienen viviendas o locales arrendados (el 7,69%).

De los nueve grupos que conforman el arco parlamentario sólo hay uno cuyos diputados no tiene ninguna de sus propiedades en alquiler. Se trata de Esquerra Republicana (ERC), que cuenta con siete diputados en sus filas. Tampoco hay rentistas entre los diputados de Podemos, BNG, CC y Compromís.

Entre los grandes líderes nacionales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene declaradas dos viviendas y percibió 12.845 euros de renta por alquiler, la segunda cifra más alta en las filas del PSOE. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con tres viviendas y una finca rústica de patrimonio, aseguró haber percibido ingresos de 5.584 euros como arrendador.

En este listado también aparecen dos ministros que comunicaron al Congreso haber recibido rentas por alquiler --el titular de Transportes, Óscar Puente, que declara 2.656 por la renta de un apartamento; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que dice haber percibido 11.797 euros por el alquiler de un piso-- y un secretario de Estado con cuatro pisos que recibe 10.800 euros en rentas.