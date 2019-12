Rajoy critica la falta de "gallardía" de Puigdemont: "Si crees en algo, actúa en consecuencia aunque acabes derrotado"

Actualizado 10/12/2019 23:39:13 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy ha criticado este martes la falta de "gallardía" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su marcha a Bruselas pese a ser reclamado por la Justicia española por delitos de sedición y malversación.

"El resto tuvo la gallardía de ir a defenderse. Él, no", ha lamentado Rajoy, que ha presentado su libro 'Una España mejor' en 'El Hormiguero' de Antena 3, donde ha repasado su etapa al frente del Gobierno en los días posteriores al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

"Si crees en algo y piensas que tiene posibilidades de que salga hacia delante, defiéndelo y actúa en consecuencia, aunque acabes derrotado", ha opinado el expresidente, en alusión a Puigdemont.

Por otro lado, Rajoy también se ha referido a su salida del Gobierno después de que Pedro Sánchez recabase los apoyos suficientes para garantizar su investidura como candidato a la Presidencia en la moción de censura.

En concreto, el exdirigente gallego ha recordado las horas que precedieron a su marcha, cuando el Congreso confirmó su salida de Moncloa después de siete años. En aquel momento, Rajoy, rodeado de su círculo más cercano, se ausentó de la Cámara Baja para comer en un restaurante, aunque la cita se alargó hasta la noche.

"Hice lo mismo que cuando Podemos me presentó la moción. Advertí que no iba a estar y me fui", ha apuntado Rajoy, que no ha querido dar detalles sobre lo que pasó en el Arahy de la calle Alcalá. "Francamente, no me acuerdo. Me lo pasé muy bien. Hay gente a la que no le gusta que te lo pases bien", ha bromeado.

Rajoy también ha querido opinar sobre las negociaciones entre PSOE, Unidas Podemos y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. "Me gustaría que no saliera adelante", ha reconocido, para después calificar de "disparate" que los socialistas pacten con la formación catalana, a la que "solo le importa una parte de España".

En este sentido, ha insistido en la apuesta por la gran coalición como alternativa. "Es fundamental que el PP y el PSOE vayan juntos", ha aseverado, para después recordar ocasiones en las que esta suma "salió bien", como cuando ambos votaron en contra del conocido como plan Ibarretxe.