Rajoy habla de "atentado contra el Poder Judicial" en relación al caso de la juez Biedma

El expresidente del gobierno Mariano Rajoy, durante un acto de homenaje a 2.600 exconcejales del PP, en el pabellón municipal de Nantes, a 17 de octubre de 2026, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha tildado este jueves como "atentado verdaderamente notable" contra la independencia del Poder Judicial, el caso investigado en la Audiencia Nacional por presuntos seguimientos y una campaña de descrédito contra Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que instruyó la causa por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

"No cabían en la mente de ninguna persona cabal", ha expresado el expresidente 'popular', durante un foro de presentación del libro 'Sebastián Piñera en 50 voces globales' en la Casa América de Madrid.

Por otro lado, ha alertado de que el populismo representa "el mayor enemigo que tienen hoy las democracias", un fenómeno que sufre "no solo Iberoamérica, sino también Europa".

En este sentido, ha manifestado que "los enemigos son las dictaduras, pero mayores enemigos son los populismos", aunque ha señalado que la posición de "centroderecha liberal española, ha sido capaz de mantenerse como primera fuerza política".

Finalmente, ha advertido sobre quienes consideran que la democracia se limita a la celebración de elecciones. "Sucedió que alguien entendió que la democracia era votar y una vez que te eligen haces lo que estimas oportuno y conveniente", ha censurado Rajoy.

Así, ha recordado a continuación que "la democracia no es solo votar", sino que exige el respeto a "las libertades, los derechos individuales, los derechos humanos, el estado de derecho, la primacía de la ley, la separación de poderes y la independencia judicial".