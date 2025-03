Rajoy niega conocer la 'Operación Cataluña' y el espionaje a Podemos: "Soy un demócrata"

Desvincula a su Gobierno de la intervención del Banco de Madrid y se queja de que el Congreso le pida explicaciones: "No pinto nada aquí"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este miércoles en el Congreso tener "conocimiento" de la existencia de la denominada 'Operación Cataluña' y del supuesto espionaje a parlamentarios de Podemos: "Soy una persona de derechas de provincias pero, sobre todo, soy un demócrata. Por eso yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales", ha sentenciado.

Rajoy, que ha llegado a la comisión que investiga la utilización de la llamada 'policía patriótica' contra dirigentes independentistas catalanes arropado por parte de la dirección del Grupo Popular, con su portavoz, Miguel Tellado a la cabeza, ha arrancado incidiendo en que no sabe nada de "ninguna trama parapolicial ni de las presuntas irregularidades" sobre las que se han abierto pesquisas.

De lo que sí tiene conocimiento, como ha deslizado en varias ocasiones, es de las actuaciones por las que fueron condenados "dirigentes políticos muy cualificados", en referencia a los protagonistas del proceso independentista. "Eso lo viví directamente y de eso sí les puedo informar", ha comentado, antes de defender toda su actuación ante el 'procés'.

NINGÚN INTERÉS EN PODEMOS

Después, en respuesta a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Rajoy ha dicho no conocer "ni una palabra" de las búsquedas policiales sobre dirigentes del partido morado. "Yo no tendría ni tengo ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha respondido Rajoy, haciendo gala de la sorna que le caracteriza y de la que ha echado mano en distintas ocasiones durante el interrogatorio.

También ha dicho que la Policía "ha desmentido" las acusaciones de 'espionaje' de los 'morados'. "Yo creo más a la Policía que a su grupo parlamentario que, además, no son ni grupo", le ha soltado a Belarra, quien le ha replicado que estaba basando sus acusaciones en informes policiales.

"Niego que el Gobierno haya dado alguna instrucción a nadie para espiarles a ustedes", ha enfatizado, lo que ha llevado a Belarra a recriminarle su "gracejo" y a incidir en que, desde su punto de vista, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez no pudieron ordenar esas búsquedas o "montar" el llamado 'informe PISA' sobre Pablo Iglesias sin que Rajoy lo supiera.

A BELARRA: NO LE VOY A DECIR SI CREO QUE SON TONTOS

"¿Usted se cree que somos tontos?", le ha añadido la diputada. "No voy a responderle, no se trata de generar aquí mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted piensa lo que piensa y hace muy bien", ha ironizado, recalcando que a él lo que le importa son "las sentencias de los tribunales", por lo que habrá que esperar a las mismas.

A cambio, Belarra se ha referido a la condena al PP a título lucrativo por la trama 'Gürtel', ha acusado a "M. Rajoy" de haber cobrado "373.000 euros en efectivo de la 'caja b' del PP" y le ha definido como "el presidente del Gobierno más corrupto de la democracia".

Rajoy ha dedicado parte de sus respuestas a defender que "no existió la policía patriótica" y se ha afanado en subrayar que la única resolución judicial sobre este particular la dictó la Audiencia Provincial de Madrid y fue para rechazar la apertura de un proceso, alegando que no había indicios y que la querella que se había presentado contra Fernández Díaz se basaba únicamente en informaciones periodísticas y declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El expresidente ha señalado que siempre, también con el PSOE en el Gobierno, ha habido investigaciones sobre Cataluña y ha citado varios casos de corrupción, como el del 3%. Además, ha apuntado que durante los Gobiernos del PP "se abrieron muchos sumarios e investigaciones" contra miembros de su partido, lo que quiere decir que "para tener una policía patriótica" la manejaban "muy mal".

"A MÍ QUÉ ME CUENTA, COÑO"

"Yo tenía conocimiento de todo lo que tenía que tener conocimiento", ha dicho en respuesta a Josep Pagès, de Junts, a quien ha dicho que a él lo que le preocupaba era el 'procés'. "Si un ministro de mi Gobierno habla con un policía, ¿qué quiere que le haga? ¿Soy el responsable de todo?", ha replicado cuando se le interrogaba sobre la conversación entre Fernández Díaz, y los policías Eugenio Pino y Villarejo, grabada por este último.

"Si han cenado o comido dos o tres policías, ¿y a mí qué me cuenta, coño?", ha soltado Rajoy, quien ha dejado claro que sólo se hace responsable de sus propios "audios". "Yo soy responsable de eso, pero lo que yo no puedo es convertirme en comentarista de lo que hacen o no hacen otros, y mucho menos de acontecimientos que no me constan. Se han equivocado de interlocutor, yo no pinto nada aquí", ha proclamado. En todo caso, ha señalado que quienes con él han ocupado "diferentes gabinetes ministeriales han ajustado sus comportamientos a la ley y a la Constitución".

Sobre la vertiente andorrana de la 'Operación Cataluña' y la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial española, el Banco de Madrid, también le ha preguntado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Ha explicado que viajó al Principado para firmar un convenio de lucha contra el fraude fiscal, pero que nunca habló con el presidente andorrano de "personas concretas ni cuentas bancarias" y que tampoco lanzó ninguna amenaza.

"A mí no se me ocurre amenazar a nadie nunca, tengo otros defectos pero, coño, amenazar no es mi estilo", ha dicho, a la vez que ha señalado que las relaciones adoptadas respecto a estas entidades no eran "competencia" del Gobierno, sino del Banco de España, el regulador andorrano y los tribunales. También ha puesto en duda que el FinCEN, dependiente del Tesoro estadounidense, actuara contra estos bancos "por un papel que manda un policía español".

LA COMISIÓN ROGATORIA DE ANDORRA ES "ABSURDA"

Respecto a la comisión rogatoria cursada por una jueza andorrana para imputarle, ha indicado que fue "liquidada" por la Audiencia Provincial de Madrid porque era "absurda" y sólo pretendía "justificar un disparate".

Rufián le ha acusado de "mentir" por decir el Gobierno andorrano negó esas supuestas amenazas, y le ha acusado de haber "rescatado" a toda la banca española menos al Banco de Madrid, provocando la caída de la BPA, "porque no le facilitaba la información que quería" sobre cuentas de dirigentes independentistas.

"Que sean los tribunales los que digan lo que tienen que decir pero, desde luego, el presidente del Gobierno no ha tenido ninguna participación en ningún asunto de esos por los que usted se interesa", ha dicho Rajoy zanjando este capítulo.

En otro momento, el presidente ha confesado que no tiene abogado porque no lo necesita, pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián le ha recomendado que contrate uno para los casos que afectan al PP que siguen pendientes de juicio. En concreto, ha mencionado el 'caso Kitchen' y le ha lanzado esta advertencia: "Es bastante probable que usted acabe en la cárcel por Bárcenas".