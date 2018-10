Rajoy propondrá en el Congreso la creación de una comisión para poner letra al himno nacional

Actualizado 04/06/2007 21:44:02 CET

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha hecho suya una iniciativa del presidente del Comité Olímpico Español (COE) para que el himno nacional español tenga letra y pueda ser cantado con el mismo fervor que 'La Marsellesa' francesa, el 'God save the Queen' inglés, el 'Deutschland úber Alles' alemán, o el 'Fratellí d'Italia' de los italianos. No se trata de un himno republicano o de un oda a la monarquía, sino de una marcha militar del siglo XVIII, pero la idea es incentivar el patriotismo poniéndole letra a los triunfos deportivos. Además de la adhesión incondicional de Rajoy, la propuesta ha generado todo tipo de opiniones en el ámbito deportivo. Entre los partidos nacionalistas, ningún entusiasmo, como era de esperar.

El presidente del Partido Popular abogó hoy por poner letra al himno nacional español y, a tal efecto, anunció que planteará una iniciativa en el Congreso para que se cree una comisión. Según explicó, el objetivo de esta comisión sería poner letra al himno nacional en un periodo de tres meses. "Le pondría una letra, que creo que debería ser aprobada por las Cortes. Y de hecho, voy a plantear una iniciativa en el Congreso, para que se haga una comisión que, en tres meses, pueda ponerle letra al himno español", señaló en declaraciones a Onda Cero.

La iniciativa parte del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que ha encargado una letra para el himno nacional alentado por la demanda de deportistas y tras obtener el visto bueno de altas autoridades del Estado, según adelantó 'El Mundo'. Sin embargo, la aprobación por las Cortes es un requisito legal para la modificación de un símbolo del Estado como es el himno nacional, tal y como ha subrayado el portavoz socialista en la Comisión de Deportes del Congreso. "Respetamos la iniciativa, pero creemos que, debido a su trascendencia, debe ser potestad de las Cortes", dijo.

Desde el Gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, le parece "bien" y "correcto" que se dote de una letra al himno español siempre y cuando haya "consenso" y "todo el mundo esté de acuerdo". "Si hay consenso de todas partes me parece que está bien, es correcto", señaló en declaraciones a RNE. Según el ministro, cuando escucha el himno nacional en sus viajes al extranjero se "emociona" y se le pone "la carne de gallina". "Es algo muy emotivo y significativo para mí", añadió, subrayando que cuando viaja está representando a "44 millones de españoles".

En su opinión, si "hay unas letras y unas palabras que puedan acompañar" la música y "todo el mundo está de acuerdo", "las aprenderemos y las cantaremos con pasión, emoción y con el sentimiento de representar a una gran nación y a unos grandes ciudadanos que son los españoles".

A la iniciativa no le ha tardado en llegar un inesperado apoyo desde la Iglesia. Nada menos que el cardenal de Toledo, primado de España, monseñor Antonio Cañizares, reconoció hoy que "como "español, me gustaría que el himno de España tuviera letra". "Si nuestra ciudad de Toledo tiene una letra, y nos ponemos muy gozosos cuando la cantamos, y la gente vibra, cómo no vamos a vibrar con el himno nacional" apostilló.

Para el purpurado toledano esta no es una iniciativa del PP, "ni de nadie, sino que sale de los mismos deportistas que cuando salen fuera de España también quieren cantar algo y no simplemente estar, con toda la actitud de respeto y dignidad que merece durante la interpretación del himno nacional".

BALONCESTO Y FÚTBOL

Precisamente, en el mundo del deporte, la iniciativa ha suscitado todo tipo de opiniones. Así, El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez, se mostró encantado con la idea de poner letra al himno nacional, pero pedía consenso. "El himno debe salir de las Cortes, de todos. Sería doloroso que, de una petición, surja la polémica. Hay que recuperar el himno, y se echa de menos la letra. Pero no puede haber una letra para el deporte, otra para la política y otra para la cultura; debe salir del consenso mayoritario y lograrlo, hoy en día, se me antoja complicado", señaló.

Por su parte, el seleccionador nacional José Vicente 'Pepu' Hernández no cree que sea necesario el crear una letra para el himno nacional. "No sabría qué hacer, pero no todos los himnos tienen que tener letra porque lo importante son los sentimientos de cada uno en el momento en el que lo oyes. Por eso no creo que sea necesario el ponerle una letra", afirmó.

En cuanto al fútbol, el centrocampista del Valencia y de la Selección de Fútbol, David Albelda, concentrado con el equipo nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), fue claro al opinar que les daba "igual" que el himno español pueda cambiar y que se le ponga letra para que, tanto aficionados como los implicados, puedan cantarlo. "Creo que a nosotros nos da igual que tenga letra o no. Ya está hecho y no veo razón para cambiarlo, porque ahora con lo que te quedas es con la música", indicó en rueda de prensa.

Ayer, tras el Gran Premio de Italia de Motociclismo, los pilotos españoles expresaron su apoyo a la iniciativa. "La cantaría, aunque lo haga fatal", declaró el piloto de 250 Alvaro Bautista.

LOS NACIONALISTAS NO LO VEN

En cuanto a los grupos nacionalistas, la iniciativa como era de prever, no ha suscitado entusiasmo alguno. El senador del PNV Iñaki Anasagasti señaló que "el problema" puede aparecer en torno a las dificultades para consensuar una letra que complazca a todos. "Sería bueno saber qué tipo de letra van a poner. Estamos acostumbrados a la letra de José María Pemán, una exaltación propia de la época franquista", enfatizó. Además, advirtió de que puede haber "mucha gente que no se sienta identificada con el himno se ponga la letra que se ponga". "Es muy difícil y complicado. Casi sería partidario de dejar el himno como está", adelantó.

Por su parte, el portavoz de ERC en la Comisión de Defensa del Congreso, Joan Puig, aseguró que a los republicanos les resulta "indiferente" que se ponga o no letra al himno de España, porque no lo consideran suyo. "Yo ya tengo mi himno nacional --apuntó en referencia a 'Els Segadors'-- y, si quieren cantar, que canten". Puig ya anticipó que su formación no intervendrá en este asunto, a no ser que a sus impulsores se les ocurra "alguna locura" como utilizar la composición para arremeter contra Cataluña.