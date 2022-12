Raquel Sánchez dice que el PSOE trabaja en garantizar que "no se secuestra" la renovación de los órganos judiciales

IRUN (GUIPÚZCOA), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que el PSOE está trabajando en "garantizar que no se secuestra, que no se bloquea" la renovación de los órganos judiciales. "Nosotros estamos comprometidos desde el primer día, toca que el PP mueva ficha en ese sentido, pero parece ser que no tiene intención de hacerlo, atendiendo a las últimas declaraciones del señor Feijoo", ha asegurado.

En declaraciones a los periodistas tras visitar la estación ferroviaria de Irún (Guipúzcoa), preguntada por la renovación del Consejo General de Poder Judicial, Sánchez ha defendido que "en un Estado socialdemocrático y de derecho la independencia de los poderes está garantizada". "La garantiza la Constitución pero, evidentemente también, el poder legislativo tiene esa capacidad de poder legislar", ha añadido.

En este sentido, la ministra ha señalado que "más allá de esa discusión y de un recurso, que se tendrá que resolver por parte del Tribunal Constitucional, que es a quien le corresponde dilucidar esa cuestión, yo creo que lo que nos corresponde también a los partidos políticos que formamos parte del arco parlamentario y por tanto también del poder legislativo es garantizar, introducir instrumentos que sobre todo garanticen que no se produce un secuestro, como se está produciendo por parte del PP de los órganos jurisdiccionales, de los órganos de gobierno de los jueces".