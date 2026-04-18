La realidad de una familia saharaui: DNI español, refugiados en Argelia y apátridas en España

Abdalahe Nayem Mahafud, un saharaui con documentos españoles nacido en el Sáhara en su casa en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) - EUROPA PRESS

Abdalahe conserva sus documentos españoles y duda de que prospere la ley de Sumar que le daría la nacionalidad

CAMPO DE AUSERD (TINDUF, ARGELIA), 18 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

Abdalahe Nayem Mahafud nació en 1950 en Villa Cisneros, en lo que entonces era el Sáhara español y desde 1976 es territorio ocupado por Marruecos. La de su familia es una realidad que comparten hoy en día muchos saharauis y de la que se ha vuelto a hablar en los últimos días como resultado de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno y el hecho de que los saharauis hayan quedado fuera de la misma.

Aunque en posesión de documentos que le atestiguan como español, vive como refugiado en Tinduf (Argelia) desde hace 50 años, al igual que cuatro de sus ocho hijos, mientras otros cuatro residen en España, donde dos ya han conseguido el reconocimiento de apátridas y otros dos llevan más de dos años a la espera.

Abdalahe guarda con mimo su pasaporte español expedido por el régimen de Franco y que solo se selló una vez, cuando viajó desde Madrid a Argel antes de terminar instalándose en Tinduf en marzo de 1976, así como su libro de familia, expedido por las autoridades españolas y en el que, además de su mujer, también figura el nombre de la primera de sus ocho hijos.

También conserva una fotocopia de su DNI así como una carta que le acredita como intérprete de árabe, cargo que desempeñó para las autoridades españolas, firmado por el entonces gobernador general de la "provincia del Sáhara", Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, y otro documento de su paso por la Armada.

PASAPORTE A LA NACIONALIDAD

Estos documentos, que salvó milagrosamente una vecina tras verlos tirados después de que las tropas mauritanas saquearan su casa cuando tomaron La Guera, podrían ser el día de mañana su 'pasaporte' hacia la obtención de la ciudadanía española si prosperara el proyecto de ley presentado por Sumar para conceder la ciudadanía española a quienes nacieron en la que fue la provincia 53 de España y que se encuentra bloqueado en la Comisión de Justicia del Congreso por el PSOE.

"Dudo que se apruebe", reconoce en declaraciones a Europa Press, apuntando a la estrecha relación entre el Gobierno encabezado por el PSOE y las autoridades de Marruecos. Abdalahe esgrime que "los saharauis fueron parte de España", así que no ve "inconveniente" a solicitar la nacionalidad llegado el caso, habida cuenta además de que de ello podrían beneficiarse también sus hijos y nietos, e incluso a gozar de la "doble nacionalidad", si es que algún día el Sáhara es independiente.

Curioso por naturaleza, se mantiene muy informado de todo lo que pasa por el mundo y en especial lo relacionado con lo que un día fue su tierra, así como lo que pasa en España en torno a los saharauis, así que está al tanto de que como los solicitantes del estatuto de apátrida no podrán pedir su regularización en el marco del proceso abierto por el Gobierno.

Dos de sus hijas, que llevan más de 15 años viviendo en España, ya han conseguido el reconocimiento como apátridas, pero dos hijos, que llegaron hace algo más de dos años, "siguen esperando". Siempre que preguntan por su solicitud les dicen que "todavía no", precisa, incidiendo en lo complicado de su situación.

Abdalahe no oculta que su deseo es poder regresar a su casa en La Guera, donde vivía cuando se produjo la salida de los españoles del territorio. "A mi edad no creo que vuelva al Sáhara y me dé tiempo a disfrutar de la reconstrucción de la patria", admite no sin cierto pesar.

Reconoce que "es difícil transmitir amor por una tierra que no se conoce" a las generaciones más jóvenes, que "no están en esto y buscan su vida en otro sitio", pero con todo, cuando se le pregunta qué le gustaría para el futuro para sus nietos, apunta a que puedan regresar al Sáhara ya que "un inmigrante siempre es ajeno, es mejor estar con tu familia y en tu tierra".

"LOS ESPAÑOLES NO NOS TRAICIONARON"

Pese a lo que le ha tocado vivir, tiene claro que "el pueblo español no traicionó a los saharauis" en 1975. "Quien estaba informado de la situación de los saharauis era el Gobierno de Franco y no hizo nada, se dejó presionar por Estados Unidos y Marruecos", se lamenta, insistiendo igualmente que el único "culpable" del apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no los españoles.

Por lo que se refiere a las últimas negociaciones auspiciadas por Estados Unidos y la ONU en base precisamente a dicho plan de autonomía, se muestra muy escéptico. "No veo nada bueno ahí", afirma, subrayando que si Rabat le da la autonomía a los saharauis "también se la tendría que dar a los rifeños" y recalcando que "los saharauis no van a aceptar una autonomía falsa".

Fatimetu es hija de Abdulahe pero ya nació en Tinduf. Al igual que su padre, reside en el campo de refugiados de Auserd junto a su marido, Abdulahi Ahmed Salek, quien fue de los últimos saharauis en nacer en la provincia 53, ya que nació en 1975.

También ella tiene claro que si se da la oportunidad de que pueda optar a la ciudadanía española la pediría sobre todo por sus hijos, "porque los niños son nuestra esperanza", e incluso reconoce que no le importaría trasladarse a vivir a España, donde ya pasó varios veranos en su adolescencia en el marco del programa Vacaciones en Paz. Ahora quiere que su hijo mayor, Didi, de 10 años, también pueda disfrutar de esa experiencia.

NO TODOS QUIEREN VENIR A ESPAÑA

Su marido coincide con ella en que pediría la nacionalidad española por sus hijos pero deja claro que a él no le interesa trasladarse a España. Abdulahi vivió entre 1989 y 2003 en Cuba, donde estudió optometría, y actualmente trabaja en el centro oftamológico del hospital de Rabuni financiado por el programa Ojos del Sáhara de la ONG española Ojos del Mundo.

Como él, ni Sidahamed Mohamed ni Mohamed Fadel tienen ningún interés en poder instalarse en España si un día consiguen la nacionalidad. Nacidos en 1945 y 1946 en lo que entonces era el Sáhara español, ambos regentan sendas pequeñas tiendas una al lado de la otra en el campamento de Auserd.

Sidahamed trabajó primero en la empresa española Cubiertas y Contratas y porteriormente en la Policía Territorial del Sáhara, donde en 1975 ante la salida de las autoridades españolas le pagaron lo que le debían y le despidieron. En declaraciones a Europa Press, recalca que no volverá si no hay independencia y eso "está en manos de Dios".

Aunque asegura que le gustan los españoles y tiene un hijo viviendo en España, deja claro que no quiere la nacionalidad española. "Lo que hizo España es una vergüenza", lamenta, en referencia a su salida en 1976 que permitió que el Sáhara fuera ocupado por Marruecos.

Por su parte, Mohamed considera que los españoles les "vendieron a Marruecos" y aunque él y toda su familia tienen documentos españoles, no querría trasladarse a España. "Si España quiere dar la nacionalidad que se la dé a todo el pueblo saharaui", sostiene.

También se muestra reticente respecto al plan de autonomía. "Si Marruecos quería la autonomía para el Sáhara que lo hubiera planteado en 1975", sostiene, reconociendo que le gustaría poder volver a la tierra que le vio nacer y donde trabajaba como ganadero.