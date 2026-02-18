Rego denuncia el "bloqueo criminal" al pueblo cubano por parte de Trump y critica su "ambición imperialista"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el Embajador de la República de Cuba en España, Marcelino Medina - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado al embajador de la República de Cuba en España, Marcelino Medina, su apoyo al pueblo cubano ante la "situación de grave vulnerabilidad humanitaria" ocasionada por "el bloqueo criminal" del Gobierno de Estados Unidos.

Rego ha mantenido este miércoles por la tarde una reunión con el diplomático cubano para abordar, según informa el Ministerio, la repercusión del "bloqueo económico, comercial y humanitario" en la población infantil y juvenil de la isla.

En el encuentro, la ministra ha criticado la "ambición imperialista" del presidente de EEUU, Donald Trump, al que ha acusado de llevar a cabo "actos criminales". Además, ha recordado que este bloqueo ha sido condenado en reiteradas ocasiones por las Naciones Unidas.

"Financió el genocidio en Gaza, que quiere convertir en un resort con el que hacer caja, y ahora está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, provocando apagones generalizados en Cuba y amenazando a los países que quieran apoyar al pueblo cubano con aranceles", ha asegurado Rego.

El pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se reunió con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, al que trasladó que España enviará ayuda a Cuba a través de la ONU.

En concreto, enviará "un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Organización Paramericana de la Salud", informó el Ministerio.