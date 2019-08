Revilla insta a Podemos a aceptar el acuerdo programático del PSOE porque la alternativa son nuevas elecciones

Publicado 09/08/2019 12:21:41 CET

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha descartado este viernes la posibilidad de que PSOE vuelva a ofrecer a Podemos un gobierno de coalición y ha instado a la formación de Pablo Iglesias a que acepten el acuerdo programático porque la única opción alternativa es una repetición de elecciones.

"Le propongo al PSOE que siga ofreciendo el acuerdo programático a Podemos, que estarán arrepentidos por no haber aceptado el gobierno de coalición", ha manifestado Revilla en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la formación 'morada' "ha perdido el tren" al no haber aceptado la oferta.

En este sentido, ha avisado a Podemos de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no volverá a hacer más ofertas y que la única opción alternativa, si ambas formaciones no suscriben un pacto, es la repetición electoral. "No entiendo como un partido que no ha gobernado nunca, puede considerar que es migaja una vicepresidencia y tres ministerios", ha recriminado.

Sobre un posible escenario de repetición de elecciones generales, el líder del PRC ha advertido de que "mucha gente no irá a votar" y esa situación "deja a la clase política en una posición lamentable". Así, ha recordado al PSOE que ganar las elecciones no es sinónimo de gobernar y ha instado a Sánchez a buscar los apoyos suficientes "para no depender de los partidos independentistas".

Con todo, Revilla considera que "ahora mismo hay muchas posibilidades de volver a las urnas", porque a su juicio, Sánchez debería lograr un pacto para "garantizar una investidura sin contar con los independentistas" y lo ve "difícil".