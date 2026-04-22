Revuelta defiende su inocencia tras el archivo de la denuncia por desviar fondos y acusa a Vox de un "ataque directo"

Archivo - Manifestación de Revuelta ante la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. - TWITTER @REVUELTA_ES - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización 'Revuelta' ha reivindicado "con firmeza" su "total inocencia" después de que la Fiscalía haya decidido archivar la denuncia que presentó Vox por un presunto desvío de las donaciones que recibieron para ayudar a las víctimas de la dana que asoló los pueblos de la Huerta Sur de Valencia provocando la muerte de 230 personas.

La organización ha denunciado un "clima de miedo" en Vox generado por las "purgas internas" y reconocido por "decenas de cargos" de la formación dirigida por Santiago Abascal que han admitido "en privado" el temor a "manifestarse públicamente" así como la existencia de "una campaña de destrucción" contra 'Revuelta', según ha afirmado en un comunicado difundido este martes y recogido por Europa Press.

Según el comunicado, el único objetivo era "forzar" la "disolución" de la organización por no ceder "a intereses ajenos" ni poner "a disposición de terceros los fondos recaudados" durante las semanas posteriores a la tragedia.

"La dirección de Vox ha intentado desentenderse de los hechos, pese a que eran conocidos los vínculos existentes, los intentos de absorción y las sinergias políticas mantenidas en el tiempo", han defendido desde 'Revuelta', y han asegurado que la simbiosis entre ambas organizaciones era tal que "miembros de la asociación y trabajadores" que presentaron denuncias "llegaron a admitir presiones y chantajes, renunciando finalmente a defender la causa por temor a represalias laborales".

La plataforma ha asegurado que su actuación se desarrolló "siempre dentro de la más estricta legalidad" y lamenta "profundamente el daño causado a la confianza de los españoles en futuras campañas solidarias". Un "perjuicio moral" que es "especialmente doloroso para las víctimas" de las riadas del 29 de octubre de 2024

En este sentido, ha defendido que "no actúa a través de cuentas falsas, voces ni campañas pagadas" y ha confirmado que seguirá "colaborando con la justicia" hasta que "todos los hechos queden plenamente esclarecidos".

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado que "al final prevalece la verdad y la Justicia". "Están tardando algunos en dar explicaciones y en pedir disculpas a los chavales", ha escrito en un mensaje en 'X'.