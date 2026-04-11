El Rey Juan Carlos vuelve a admitir "errores" y constata que "nadie es profeta en su tierra"

El Rey Juan Carlos recoge el premio especial al libro político en la Asamblea Nacional francesa. - EUROPA PRESS

PARÍS 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Juan Carlos ha vuelto a admitir este sábado que cometió "errores" durante sus 40 años de reinado y, aunque también ha destacado sus "logros", ha dicho que ahora que ve España "desde la lejanía" es "consciente" de que "nadie es profeta en su tierra".

Así lo ha dicho durante el discurso que ha pronunciado en la Asamblea Nacional francesa con motivo de la entrega del Premio Especial al Libro Político que la asociación 'Lire la sociéte' ha concedido a 'Reconcilicación', sus memorias escritas en colaboración con la autora gala Laurence Debray.

"Desde que era pequeño mi destino y mi vocación ha sido servir a mi pueblo. Hoy, desde la lejanía, veo el presente de mi pueblo, soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que hay también distintas opiniones y juicios sobre los acontecimientos pasados", ha indicado el padre de Felipe VI, que en 2020 fijó su residencia en Abu Dhabi.

El Rey emérito, que ha estado acompañado en París por sus hijas Elena y Cristina y su nieto Felipe Juan Froilán, ha confesado que su padre le recomendó que no escribiera su autobiografía, pero que él no le ha hecho caso porque cree que para los españoles tiene interés conocer su trayectoria, en especial su contribución a la recuperación de la democracia tras la dictadura franquista.

"Mis memorias aspiran a servir a la democracia, al progreso de la sociedad española, estos son los objetivos por los que siempre he venido trabajando", ha enfatizado, poniendo en énfasis en la palabra "reconciliación", que da título a la obra.

LA RECONCILIACIÓN, SU PRINCIPAL ÉXITO

A su juicio, esa es "la palabra que mejor resume" el "principal éxito" de su vida política: "Haber iniciado y alentado la reconciliación de la España con ella misma tras una larga dictadura y tras una guerra civil y después conducirla pacíficamente en la mayor medida de lo posible a una democracia plena y duradera", pasando "página de la dictadura del general Franco".

Según ha dicho, ahora que está "entrado en edad" y puede permitirse "ser muy crítico con el pasado" y ha querido aportar conocimiento sobre sus 40 años de reinado. "Puedo ser fiel a todo aquello que ha sido parte de mi vida, y yo sé que todo esto puede apelar a todos los lectores a que se acerquen a mi figura con total libertad", ha comentado, antes de apuntar que ha querido dejar constancia en su obra de "radical y positiva transformación" que ha experimentado España en todos los niveles desde la Transición.

"Desde esta posición privilegiada he decidido utilizar todas las herramientas de las que disponía para devolver la democracia a su titular legítimo, el pueblo español. Nuestro objetivo era hacer de España un Estado social y democrático de derecho", ha recordado, agradeciendo haber recibido este premio en Francia.