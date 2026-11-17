El Rey Felipe VI preside la celebración del XXVII Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en el Palacio Real, a 17 de noviembre de 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este martes la celebración del XXVII Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que ha tenido lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid y con el que se rinde homenaje a los militares y guardias civiles que han servido a España.

Durante el acto, que promueven anualmente desde 1999 el Ministerio de Defensa y la Real Hermandad de Veteranos, el monarca ha procedido a imponer la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, al teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Rodríguez López.

Felipe VI ha estado acompañado para la ocasión por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el jefe del Estado Mayor (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, además como por el presidente de la Real Hermandad de Veteranos, Santiago Bolívar Piñeiro.

Este último ha procedido a su vez a entregar el Premio "Teniente Ballenilla" al soldado del Ejército del Aire y del Espacio Narciso Sereno García.

El Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que este año ha organizado el Ejército del Aire y el Espacio, busca rendir homenaje y reconocer a quienes han prestado servicio a España en sus filas así como a sus familias, además de mantener vivos los lazos de compañerismo, recordar a quienes dieron su vida por España y destacar la continuidad del servicio tras el retiro o pase a la reserva.

La hermandad se fundó en 1957 en Valladolid bajo el nombre de Hermandad de Retirados, Viudas y Huérfanos de las Fuerzas Armadas se fundó en Valladolid en 1957, pasando en 1996 a denominarse Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y a añadir en 2002 la coletilla de la la Guardia Civil. En 2007, el entonces Rey Juan Carlos I le otorga el título de real, adoptando su nombre actual.