El Rey Felipe VI, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita en las instalaciones de la Base Aérea de Torrejón al Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER) y del Mando del Espacio (MESPA). - DEFENSA

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha visitado las instalaciones de la Base Aérea de Torrejón para conocer las actividades del Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER) y del Mando del Espacio (MESPA), dos unidades del Ejército del Aire y del Espacio calificadas como "esenciales para el desarrollo de las operaciones militares en los dominios aéreo y espacial".

Según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio en un comunicado, el Rey ha sido recibido a su llegada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó.

"El Rey ha podido conocer de primera mano el trabajo que realizan los hombres y mujeres del Ejército del Aire y del Espacio en estos ámbitos, así como las capacidades que proporcionan la inteligencia, la vigilancia y el conocimiento de la situación aeroespacial para el cumplimiento de las misiones encomendadas", apunta la nota.

Durante su recorrido por el CINTAER, acompañado por su coronel jefe, Ignacio Galindo Rodríguez, y el teniente coronel jefe del Grupo de Inteligencia, Antonio José Durán Giró, el Rey ha asistido a una presentación sobre la "organización, las capacidades y las principales misiones" de esta unidad.

Así, ha visitado la "sala de targeting", donde ha conocido los procesos de "fusión de productos de inteligencia" y ha recibido información sobre el misil Taurus, desplazándose después a la sala de seguimiento del vehículo aéreo no tripulado (UAV) Predator para conocer sus procedimientos de "explotación de la información".

CINTAER fue creado a finales de 2021 tras la disolución del 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas y tiene como cometido "generar inteligencia táctica" y desarrollar las actividades de "selección de objetivos (targeting) en el ámbito aeroespacial".

Para ello, cuenta con un Grupo de Inteligencia, encargado de "identificar y analizar los riesgos y amenazas" y mantener actualizada la información de las áreas de responsabilidad, y con un Grupo de Targeting, responsable de elaborar la doctrina para la selección de objetivos y el "análisis de sistemas" y sus "vulnerabilidades críticas".

MANDO DEL ESPACIO

A continuación, el Rey se ha trasladado a las dependencias del MESPA, donde ha sido recibido por su general jefe, el general de división Isaac Manuel Crespo Zaragoza, y por el coronel jefe del Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB), Juan Soriano Paradinas.

Tras una exposición sobre el centro, el monarca ha visitado el CESAEROB y ha recorrido el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), donde el jefe de la unidad, el teniente coronel Roberto García Robles, le ha explicado las misiones de este órgano que ejerce como "autoridad funcional de las Fuerzas Armadas" para "dirigir, planificar y controlar las operaciones militares en el dominio espacial".

El MESPA desarrolla capacidades en materia de "vigilancia espacial y los sistemas aeroespaciales de observación" para garantizar la "seguridad y libertad de acción" de las operaciones.

Ambas visitas, que han prolongado por espacio de cinco horas, han concluido con la firma del monarca en sus respectivos libros de honor, la realización de fotografías de grupo y un encuentro en el que el Rey ha mantenido una charla con el personal de las unidades, "conociendo de primera mano la labor que desempeñan sus integrantes".