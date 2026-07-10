Los Reyes, "consternados por la tragedia" en Los Gallardos, trasladan su pesar así como su apoyo a equipos de emergencia

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia - José Oliva - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han expresado su consternación por las once víctimas mortales que deja por ahora el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, así como su reconocimiento a las labores que están llevando a cabo los equipos de emergencia para afrontar esta "tragedia".

"Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", han trasladado en un mensaje a través del perfil oficial en X de la Casa Real, en el que los Reyes han querido expresar su "tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados".

"Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación", han añadido.

Según el último balance oficial ofrecido por la Junta de Andalucía, el incendio deja hasta el momento once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, mientras que también hay 19 desaparecidos.