Robles acusa al PP de hacer oposición "sin responsabilidad" y para "dejar en evidencia" a Sánchez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido este martes contra la manera de hacer oposición del PP, a su juicio "sin responsabilidad" y "con la única finalidad de dejar en evidencia" al presidente, Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho al valorar la postura de los 'populares' de cara a la consolidación del embargo de armas a Israel, cuya convalidación se vota este miércoles en el Congreso tras ser retrasado para que no coincida con el aniversario del atentado de Hamás que ha provocado la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El PP no ha despejado el sentido de su voto, pero su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha alertado sobre el potencial perjuicio para España de la norma.

Robles, en una entrevista concedida a 'RNE', recogida por Europa Press, ha señalado que los partidos tienen que decidir su voto respecto al decreto del embargo "con arreglo a su responsabilidad", pero cree que "la única finalidad" del PP "es ir en contra del Gobierno.

"Desgraciadamente, con muchos de los decretos que se llevan a convalidación, como otras iniciativas parlamentarias, el PP tiene la única finalidad de supuestamente dejar en evidencia al Gobierno para decir que pierde votaciones", ha dicho la titular de la cartera de Defensa.

EL DE PODEMOS NO ES EL CAMINO

La convalidación del decreto está en manos del PP y de Podemos, que ha expresado su rechazo al texto al considerar que no es suficiente para paralizar el comercio de armas con Israel. Robles, que ha mostrado su "respeto" por "las posiciones de todo el mundo", ha dejado claro que el de Podemos "no es el camino".

"Creo que la contundencia que ha tenido el Gobierno en condenar el genocidio de Gaza no se la he oído yo, por ejemplo, a (la secretaria general de Podemos, Ione) Belarra en relación a Ucrania, no le he oído ni una sola crítica", ha indicado la ministra, que ha instado a todos a "trabajar por la paz y no hacer política con cosas que son tan importantes".

Por otra parte, Robles ha expresado su respaldo a la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abordan Israel y Hamás estos días. "Tenemos la esperanza puesta en que siga adelante, porque las masacres en Gaza no pueden continuar", ha zanjado.