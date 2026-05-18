Robles recalca que la muerte de dos guardias civiles en Huelva no fue un accidente laboral: Montero "se equivocó"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro que, a su juicio, que la muerte de los dos guardias civiles en Huelva en la colisión durante una persecución de una narcolancha no fue un accidente laboral, como apuntó la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

"Se equivocó; nos equivocamos todos", ha manifestado Robles durante su comparecencia en el Congreso, donde ha incidido en que el fallecimiento de ambos agentes "no fue un accidente laboral", sino "una lucha contra el narcotráfico".

La titular de Defensa ha mostrado su "orgullo" por la labor que lleva adelante la Guardia Civil, al igual que "todos los españoles", a cuyos efectivos, ha destacado, "nunca" se podrá agradecer suficientemente su trabajo.

En este punto, Robles ha informado de que el Ministerio tiene un contacto "permanente" con la familia de los dos guardias civiles que resultaron heridos en la misma persecución de la citada narcolancha en Huelva.

LA ARMADA YA AYUDA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Sobre la propuesta realizada por la fiscal antidroga de Huelva, Ana Isabel Laso, de usar la Armada española para combatir el narcotráfico como medida de carácter disuasorio, la ministra ha explicado que "siempre" que recibe un mandamiento judicial o fiscal para que la Guardia Civil ayude a la Policía Judicial en una operación "inmediatamente un barco de la Armada con sus correspondientes helicópteros sale", como así lo ha hecho recientemente, aunque no ha querido dar detalles por ser "secretos".

"Cuando la Policía Judicial de la Guardia Civil, por sus medios, no pueda llegar, allí va a tener a la Armada" para hacer una labor de "refuerzo", ha insistido Robles, quien no ha desaprovechado para agradecer a la fiscal mencionada su opinión y para pedirle que si considera que los medios de la Guardia Civil "no son suficientes, aparte de reclamarlos, pida en su caso el apoyo a la Armada".