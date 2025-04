Rueda no descarta la transferencia a Galicia de permisos de trabajo y residencia para atraer a trabajadores extranjeros

Busca "facilitar la vida de las personas que se desplacen a Galicia", tras firmar un acuerdo con Colombia, Ecuador, Paraguay y Honduras

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este martes que "no descarta" reclamar al Gobierno central las competencia de permisos de trabajo y residencia para facilitar la llegada de trabajadores extranjeros a Galicia, ante la "necesidad" de cubrir puestos por el "declive demográfico".

Lo ha hecho en el acto de firma de un acuerdo de 'Colaboración Exterior en Materia de Empleo, Formación y Talento' con Colombia, Ecuador, Paraguay y Honduras, junto a los embajadores de estos cuatro países latinoamericanos, a cuyos ciudadanos ha trasladado que acoge "con los brazos abiertos", para "hacer una inmigración ordenada con garantías, con humanidad, con futuro".

"No descartamos, igual que han hecho otras comunidades autónomas, en colaboración y en negociación con el Gobierno de España, asumir competencias en materia de permisos de trabajo vinculados a permisos de residencia, todo lo que sea necesario para poder facilitar la vida de las personas que se desplacen a Galicia", ha expresado Rueda.

El presidente gallego ha apostado por que Galicia adquiera competencias "directamente conectadas con su utilidad": "No queremos competencias porque sí, no se trata de cubrir un número y decir que las tienes y nada más, tienen que ser aquellas que sean realmente útiles y ahora mismo pocas se me ocurren más útiles que esta".

Por eso, ha sacado pecho del acuerdo firmado, que proporcionará "beneficio mutuo", señalando que "ninguna comunidad autónoma había firmado un convenio de este tipo con la representación de cuatro países" y que es un "primer paso" que ayudará a comprobar si "es necesario dar un paso más".

Y de ser así, "lo haremos sin ninguna duda y, desde luego, a día de hoy es una de las competencias que nos planteamos", ha apostillado Rueda.

CREE QUE LA XUNTA PUEDE EJERCERLAS MEJOR

Sobre si sería una cesión, una delegación o un traspaso de competencias, Rueda ha indicado que la fórmula no es ahora lo importante, porque "no está ni la negociación empezada".

"Hablamos de una competencia que ahora mismo no está funcionando, en nuestra opinión, con la agilidad que debería y que depende del Estado. Creemos que la Xunta de Galicia puede mejorar esa gestión", ha añadido.

Rueda ha abogado por que Galicia tenga "más intervención" y se puedan cubrir más ágilmente los puestos de trabajo que están vacantes. "Para eso necesitamos unas competencias que ahora mismo no tenemos, que está ejerciendo el Estado y que, en nuestra opinión, a la vista, puede ejercerse francamente mejor", ha afirmado.

Al respecto, el presidente autonómico ha incidido en que Galicia atraviesa un "declive demográfico" en Galicia, como "en toda España en general", que se une a "una necesidad de cubrir puestos de trabajo de todo tipo".

"Y Galicia, que fue una comunidad de emigración muchísimo tiempo, entiende perfectamente la diferencia entre que cuando llegas a un país tengas orientación, formación, acogimiento o tengas que hacerlo de una manera mucho más fría, más complicada, más dura", ha dicho.