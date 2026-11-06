Rufián asegura que Sánchez "está siendo perseguido" por la Justicia, pero le afea "excusas" ante los casos de corrupción

El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona a las elecciones, Gabriel Rufián, presenta el libro 'Cómo ganar a los fachas', a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona a las elecciones del 29N, Gabriel Rufián, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está siendo perseguido" en los tribunales, aunque le ha afeado que ofrezca "excusas" ante los casos de corrupción, porque "hay altos cargos del PSOE en la cárcel en Soto de Real".

Rufián ha señalado que los procesos judiciales abiertos en torno a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, o su hermano son "absolutamente miserables". Así lo ha expresado en declaraciones a los medios previas a la presentación de su libro 'Cómo ganar a los fachas', celebrada este viernes en la sede del sindicato UGT en Madrid.

Preguntado sobre la supuesta oferta del PP de un millón de euros al exasesor ministerial Koldo García a cambio de información contra el Ejecutivo, el líder republicano ha expresado que le recuerda mucho a las "prácticas mafiosas" y que le resulta creíble que "le hayan ofrecido dinero a cambio de según qué cosas".

"Yo llevo diez años en el Congreso y he estado en todas las comisiones de investigación y todas han tenido que ver con alguna corruptela del Partido Popular", ha esgrimido.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA POR EL ACCIDENTE EN URDA

Al ser preguntado sobre la investigación de la Fiscalía Europea sobre un presunto fraude de fondos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que ocurrió el accidente en Urda el pasado 28 de octubre que dejó 69 víctimas, Rufián ha criticado la estructura de Adif, asegurando que "es una empresa pública, pero llena de subcontratas" que canaliza grandes cantidades de fondos hacia compañías que "precarizan sobre todo el mantenimiento".

Por otro lado, con motivo de la presentación de su nuevo libro, el portavoz de ERC ha defendido la necesidad de disputar los espacios digitales, señalando que "hoy hacemos política para redes también" y argumentando que "muchísima gente hoy vuelve del curro mirando el móvil y yo aspiro o intento que vean vídeos míos".

En este sentido, ha instado a la izquierda a hacer autocrítica por haber "fracasado en cuanto a vivienda se refiere". A su juicio, el crecimiento de la extrema derecha no obedece a que "haya tanto fascista", sino a que existe "mucho neutral" y sectores de la "clase trabajadora con el odio mal enfocado" que optan por "culpar a otro más pobre que tú de lo pobre que eres en lugar de mirar para arriba".