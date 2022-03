Rufián censura las "trampas" del PSOE para ascender a Dolores Delgado y le sorprende que Podemos no supiera nada

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha descalificado la enmienda que el PSOE ha presentado a la Ley Concursal para garantizar un puesto en el Tribunal Supremo a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando sea cesada. "Las formas son lamentables", ha señalado, expresando su sorpresa por el hecho de que los socialistas ni siquiera hubieran informado a sus socios de Unidas Podemos.

"Son trampas --ha comentado Rufián en los pasillos del Congreso--. No es al primera vez que lo hacen. Resulta curioso y no sabemos por qué lo hacen, sobre todo el PSOE, con esta fobia a comunicarse con los demás. Sorprende mucho que no lo supiera ni sus socios de Podemos".

A su juicio, "no es de recibo que intenten colar cosas para intentar que no se note, cuando todo ya se sabe". "Son formas de actuar gratuitas y que tensionan a los demás grupos, no tiene sentido", ha apostillado.

Esquerra aún no ha decidido su voto sobre esa enmienda, pero todo apunta a que no la apoyará, según avanzan fuentes del grupo independentista. De hecho, su opinión sobre la ley concursal del Gobierno es muy negativa y han presentado decenas de enmiendas para tratar de modificarla.