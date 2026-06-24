Rufián exige a Sánchez aclarar si sabía lo de Ábalos: "Menos caritas y no me cuente milongas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si sabía algo de la trama corrupta por la que ha sido condenado el exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y le ha espetado: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado? Menos caritas y no me cuente milongas".

En su intervención en el Pleno del Congreso durante la comparecencia de Sánchez, Rufián ha recordado que él negoció con Ábalos durante semanas el apoyo de ERC a su investidura y ha asegurado que la palabra del entonces secretario de Organización del PSOE "era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez".

"Sé perfectamente lo que estoy preguntando", ha añadido, antes de advertir al presidente de que el problema del PSOE no lo tiene con el PP o con Vox, sino "con la gente", con quienes, según ha dicho, les han defendido "en sus trabajos, en sus bares, en sus calles" y ahora están "decepcionados, cabreados y avergonzados".

El portavoz republicano ha criticado también que Sánchez llega a la Cámara Baja "tarde y llega mal" a dar explicaciones porque cuando se planteó la comparecencia había gente imputada del PSOE "y hoy hay gente condenada" y porque, a pesar de ello, siguen instalados en el "y tú más", en el "y tú peor" y en el "yo no sabía nada".

En este sentido, Rufián ha repartido críticas a diferentes dirigentes y exdirigentes políticos españoles como Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso para concluir que todo eso "ya se sabe", pero "no sirve de nada si la izquierda se sustenta solo en el y tú más". "Porque la derecha tiene intereses, pero la izquierda tiene principios. Porque está lo legal y está lo moral", ha señalado.

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