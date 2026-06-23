Rufián no ve desproporcionada la sentencia de Abalos y recalca a Sánchez que no basta con el "y tú más"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, discrepa de los ministros socialistas y ha firmado este martes que no ve desproporcionada la sentencia del caso Mascarillas con los 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, a la vez que entiende la suspensión de condena al empresario Víctor de Aldama supone "un mensaje" a otros investigados como Julio Martínez y Leire Díez: "Delinque, delatas y libras".

Preguntado tras la Junta de Portavoces del Congreso si la legislatura tiene recorrido, Rufián ha respondido preguntándose "para qué". "¿Seguir para qué? Es que yo creo que es la pregunta clave", ha insistido, añadiendo que hay quien interpreta esa pregunta como una petición de elecciones, aunque ha asegurado que es "muy consciente de lo que viene".

NO VALE DECIR QUE NO SABÍA NADA

En este sentido, Rufián ha avanzado que pedirán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Congreso, más explicaciones, que "no esté instalado en el tú más o tú peor". "Al final le han caído 24 años de cárcel a su superministro, al número 2 de su partido. Decir que no sabía nada y que Feijóo es peor, ya lo sabemos", ha apuntado.

El diputado republicano también ha pedido al Gobierno que "llene de contenido" la legislatura, con noticias como el reciente anuncio sobre aumento de la partida en Dependencia. "Ya fastidia que tengan que pasar estas cosas para que el Gobierno anuncie cosas buenas --ha comentado--. Pero en cuanto a vivienda, por ejemplo, no anuncia absolutamente nada que valga la pena".