Rufián, sobre un posible regreso del Rey emérito: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

Archivo - El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, tras una rueda de prensa - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, no se muestra partidario de que Juan Carlos I regrese a España, como ha sugerido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro", ha comentado este jueves en los pasillos del Congreso.

A su juicio, la desclasificación de los documentos secretos de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 sólo ha supuesto "un salseo que todo el mundo podía sospechar". "Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas", sostiene.

Para Rufián, se ha confirmado que, como escribió Javier Cercas, lo que hubo en esos años fue un rey, Juan Carlos I, "que rajaba de su presidente", entonces Adolfo Suárez, lo que "dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron".