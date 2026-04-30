Saharauis denuncian que Sánchez les "margina" con la regularización y piden ser incluidos en las políticas de Memoria

El representatne de CEAS-Sahara Gonzalo de Grado y el presidente de AFAPREDESA, Abdeslam Omar Lahsen, en el Ministerio Política Territorial y Memoria Democrática. - ANTXON GÓMEZ LANDAJUELA/CEDIDA.

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara) ha denunciado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les "margina" en la regularización extraordinaria de migrantes y han formalizado su petición a la 'Comisión de la Verdad' del Ministerio de Memoria Democrática para que revisen las "violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura" que padeció la población saharaui.

El presidente de AFAPREDESA, Abdeslam Omar Lahsen, ha pedido "justicia" tras entrar en vigor el real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes. Según han defendido desde el Gobierno, las personas saharauis tendrán que renunciar a su solicitud de apátrida si quieren acceder a este proceso y ha negado que quedaran excluidos de este proceso.

En declaraciones a los medios a las puertas del Ministerio, Omar Lahsen ha cargado también contra los anteriores gobiernos españoles por haber tratado de "ocultar" gran parte del "genocidio cometido contra el pueblo saharaui" por parte de los marroquíes.

Por su parte, el representante de CEAS-Sahara Gonzalo de Grado ha explicado que con el documento, firmado por más de un centenar de entidades memorialistas, piden que la comisión presidida por el magistrado Baltasar Garzón "incurra a estudiar en la comisión a las víctimas saharauis" que fueron también víctimas del franquismo.

La denominada 'Comisión de la verdad', presidida por el magistrado, busca esclarecer las violaciones de los derechos humanos del franquismo.

SI NO ACEPTAN, ESTÁN INCURRIENDO EN "DISCRIMINACIÓN RACIAL"

Desde la asociación considera que si no se incluye a las víctimas de la que fuera colonia española, se estaría incurriendo en "la misma discriminación racial a la que se les sometía cuando estaban en el territorio y en el momento en el que se les quitó su nacionalidad española en 1976".

De este modo, han pedido de manera oficial la "inclusión plena como víctimas en el marco de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática" de los ciudadanos del Sáhara Occidental.

Sobre ello, Omar Lahsen ha añadido que recibe con "alivio y esperanza" la creación de la 'Comisión de la Verdad' y ha reiterado su alegría respecto a que sea Garzón quien la presida, dado que "tiene ya conocimiento de la situación del pueblo saharaui porque es él quien dirigió las diligencias previas en el caso del genocidio".

De todos modos, ha dicho que sigue reclamando "conocer la verdad" y que se brinden las "garantías de no repetición", así como que tanto "leyes de la época de Franco" como las que "despojaron a los saharauis de poder ser ciudadanos españoles" sean anuladas.