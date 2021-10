El Salón Look de estética finaliza su 23 edición con la participación de 29.600 profesionales

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Look de estética integral y peluquería finaliza su 23 edición con la participación de 29.600 profesionales el fin de semana superando todas las previsiones, ha informado Ifema en un comunicado.

El Pabellón 12 de Ifema acogió a más de 29.000 profesionales de este sector para recibir formación, participar en los diferentes congresos o estar al tanto de las novedades y productos del mercado, así como de los últimos avances en tecnología en las más de veinte actividades que han estado activas durante Salón Look 2021.

De todas ellas, cabe destacar la gran afluencia de participación en las actividades organizadas por la feria en estética profesional, que supera a la de la última edición, en 2019.

Ya se han anunciado novedades, como la presentación del Look Education Tour Urbiola, que cuenta con la colaboración de Salón Look; el lanzamiento mundial de la plataforma de formación The Hair MBA, así como el anuncio del Premio de Honor en Peluquería dentro de los Premios Salón Look 2022, que se celebrarán en primavera.

La feria ha sido visitada por profesionales nacionales además de alumnos de escuelas en formación, así como por profesionales extranjeros, llegados en su mayoría desde Portugal, Italia, Colombia y Chile.

COMUNIDAD LOOK

Otra novedad es la Comunidad Look, un espacio interactivo y digital para asistir a eventos para conocer las últimas tendencias en el sector, hacer networking de calidad, desarrollar nuevos modelos de negocio más innovadores o colaborar y conectar con los principales profesionales del sector, además de recibir formación sobre tecnología, innovación y management.

Desde la dirección de la feria se han valorado positivamente los números. "Para nosotros generar actividad y negocio entre los profesionales de la estética integral y la imagen supone un paso adelante en el camino de la recuperación", ha declarado la directora, Julia González.

Para concluir la feria, en la jornada del lunes, se entregaron los Premios de la Peluquería Española Club Fígaro, patrocinados por Revlon Professional. Los premiados fueron Brian Sanchis, de Salones CV by Carlos Valient, como Peluquero Revelación; Belén Naranjo, de Peluqería Jose Urrutia, como Colección Comercial Femenina; Siëro como Colección Comercial Masculina; Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas, como Colección de Vanguardia; Danny Pato como Colección Internacional; Rafael Bueno como Peluquero Español del Año y Paula Alonso, del Salón Blue By Raquel Saiz, como Premio Pasarela.